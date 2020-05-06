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Умер основатель культовой группы Kraftwerk (видео)

19:27 6 мая 2020 152
Флориан Шнайдер
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 6 мая, стало известно о смерти известного немецкого музыканта Флориана Шнайдера, одного из основателей культовой группы Kraftwerk. 7 апреля ему исполнилось 73 года. У него был рак.

Флориан Шнайдер и Ральф Хюттер создали в 1970 году в Дюссельдорфе Kraftwerk, которая стала пионером электронной музыки. Своим творчеством немецкие музыканты оказали огромное влияние на Дэвида Боуи, Канье Уэста и многих других. Они использовали синтезаторы, которые тогда только начали появляться.

Флориан Шнайдер (справа) и Ральф Хюттер в начале 70-х

Kraftwerk исполнял музыку разных жанров — от психоделического рока до хип-хопа. Их аранжировки до сих пор приводят в восторг не только поклонников электронной музыки, но и музыкальных критиков. В 2014 году группа получила почетную премию «Грэмми» за выдающийся вклад в развитие современной музыки.

Шнайдер был весьма молчалив. Даже на пике популярности группы он никогда не давал интервью, предоставив это Хюттеру. Поэтому многие считали Ральфа лидером Kraftwerk. Однако сам Хюттер не раз признавал, что Флориан вносит куда более существенный вклад в творчество.

Точная дата смерти Шнайдера пока не сообщается. Хюттер заявил, что его друг умер «спустя несколько дней после того, как ему исполнилось 73 года». По словам Ральфа, рак у Флориана обнаружили недавно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти клавишника известной группы Stranglers Дэйва Гринфилда. Он умер на 72-м году жизни.

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