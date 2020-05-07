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Происшествия

Пули попали в жилые дома: в Киеве обстреляли рынок (видео)

7:23 7 мая 2020 286
рынок
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве на Троещине обстреляли рынок. Это тот самый комплекс, на котором неизвестные устроили погром в ночь на 31 декабря. 6 мая атака повторилась: неизвестный выпустил по торговым павильонам очередь из автомата Калашникова и скрылся. Инцидент случился около трех часов ночи, потому удалось избежать жертв из числа случайных прохожих.

Стрельба была беспорядочной, две пули попали по расположенному рядом дому, причем в окно на шестом этаже. Пострадали и припаркованные возле рынка машины.

Как сообщает ТСН, отделение полиции находится рядом с торговым комплексом, потому правоохранители уже побывали на месте инцидента, направили найденные гильзы на экспертизу. В Деснянском райуправлении говорят, что рассматривают три версии инцидента.

Это уже второй случай нападения на рынок за время карантина. Атаки начались около девяти месяцев назад. Последний раз злоумышленники дали о себе знать в ночь на 8 апреля: тогда на рынок бросили гранату РГД-5 и обстреляли павильоны. А под новый год в торговые ряды бросили бутылку с зажигательной смесью. От владельцев рынка требовали ежемесячных «откупных» в 10 тысяч долларов.

В октябре 2019 года на рынок подбросили гранату. Камеры наблюдения подтвердили, что подрывником был мужчина и действовал он один.

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