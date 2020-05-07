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Спорт

Воронин вспомнил свои голы за «Ливерпуль» (видео)

10:13 7 мая 2020 34
Андрей Воронин
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин, успевший за годы карьеры поиграть в немецкой бундеслиге и английской премьер-лиге, вспомнил свою голы за «Ливерпуль», опубликовав видеонарезку в Instagram (листать видео).

«Как будто вчера все это было», — написал футболист.

Напомним, что форвард выступал за «Ливерпуль» в 2007—2009 годах (с перерывом на аренду в «Герту»), забив в 38 поединках во всех турнирах шесть мячей.

Отметим, что в послужном списке уроженца Одессы, кроме «Ливерпуля», значатся выступления за немецкие клубы «Боруссия» (Менхенгладбах), «Майнц», «Кельн», «Байер», «Герта» и «Фортуна», а также за российское «Динамо» (Москва). В футболке сборной Украины Воронин провел 74 матча и забил 8 мячей.

Кстати, несколько дней назад Андрей Воронин в интервью клубному каналу московского «Динамо» в Instagram признался, что хочет получить должность в российском клубе.

«Вы знаете, что были разговоры, чтобы я был помощником у Дмитрия Хохлова. К сожалению, я не смог по разным причинам приехать. Мы с руководством в хороших отношениях. Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в «Динамо», — заявил живущий Германии 40-летний Андрей Воронин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кубок легенд в Москве с участием команды Андрея Воронина закончился скандалом.

Фото Getty Images

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