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Не узнали Гитлера без усов: в России опозорились с акцией о ветеранах

14:03 7 мая 2020 832
гитлер
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В российском Челябинске скандалом завершился проект, посвященный «дедам-героям». Менеджеры, отвечавшие за сбор фотографий ветеранов, не узнали молодого Адольфа Гитлера и поместили его в ту же фотоподборку, что и остальных челябинцев-ветеранов Второй мировой войны

Организовал акцию местный торговый центр. Он планировал собрать у жителей города фотографии воевавших родственников, а 9 мая вывести оцифрованные фото на экранах в ТРЦ. Наполнение фотоколлекции велось через соцсети и там же публиковались коллажи. На этом этапе обнаружилось, что в подборку попал Гитлер под именем Владимира Владимировича Сумина.

Авторы проекта уже наказали своих SMM-специалистов лишением премии и пообещали в дальнейшем более тщательно отбирать присылаемые снимки.

Напомним, в 2019 году похожий эксперимент на сайте российского «Бессмертного полка» организовал украинский журналист Юрий Гудыменко. Он разместил на сайте под видом «деда-героя» портрет обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха. Одиозного деятеля Третьего Рейха система не распознала и без проблем внесла в базу под именем Романа Герданова.

А в Саратове к 9 мая вывесили в общежитии поздравительный плакат с «ветеранами». При более внимательном рассмотрении оказалось, что на плакате изображены немецкие солдаты, подбившие советский танк.

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