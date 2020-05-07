«Я просто в шоке!»: откровенное признание Дяди Жоры с больничной койки

Шоу-бизнес

Известный украинский шоумен и юморист Дядя Жора (Вадим Мичковский) в майские праздники оказался на больничной койке. Несколько дней до этого он испытывал сильные головные боли, начало отказывать зрение. После МРТ врачи поставили диагноз: инсульт. Для 44-летнего Дяди Жоры, его семьи и всех поклонников это было настоящим шоком! В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Дядя Жора рассказал, что беспокоило его последние месяцы, почему он не спал по ночам и что могло стать причиной сбоя здоровья.

«Я перенес инсульт на ногах»

— Вадим, как себя чувствуете?

— Вот только капельницу сняли. Понемногу восстанавливаюсь, прохожу период реабилитации. Врачи рекомендуют полный покой, принимаю таблетки. Еще десять дней я буду находиться в стационаре.

— Признаюсь, вы всех изрядно напугали!

— Да я сам в шоке! Как-то все очень резко произошло. Уж с этой стороны я точно не ждал «сюрприза». Я вообще называл себя суперменом — мог не спать сутками, работать на одном мероприятии и сразу мчаться на другое. То, что не успевал сделать днем, доделывал ночью, мое любимое время — с десяти вечера до трех утра.

— Когда никто не мешает…

— Именно! В это время и начиналась моя смена у компьютера. В таком режиме я жил, наверное, последние десять лет. С давлением никогда не было проблем, я находился в хорошей физической форме, периодически занимался спортом, не пил, не курил. Да не было у меня вообще вредных привычек, кроме усиленного рабочего режима! Наверное, он меня и «загнал». Организм дал сбой.

— Но за время карантина ваш режим должен был измениться.

— Да, я не организовывал мероприятия, не уезжал. Но именно в этот период я больше погрузился в обдумывание и придумывание проектов. Мои ночные бдения никуда не делись. Все время думал, как выходить из новой ситуации, что придумать. По сути, мой мыслительный процесс стал еще более активным. Ведь наша отрасль — развлекательные услуги — остановилась в первую очередь!

— Это стрессовая ситуация, когда понимаешь, что денег прежних не заработать, а планы все разрушены.

— Да, проекты остановились, многие вообще не начались. Но это не почва для стресса, а скорее, возможность переждать, передумать. Врачи говорят, что моя ситуация могла «прилететь» ниоткуда. По большому счету, я ведь инсульт перенес на ногах! Два дня сильно болела голова, но это меня не особо тревожило, думал, из-за недосыпания. Потом начались проблемы со зрением, все двоилось. Вот тогда и забил тревогу. Сделал УЗИ, но оно ничего не показало. Только МРТ выявило, что у меня серьезные проблемы. Ухудшение зрения было последствием инсульта. Хотя, зная, какие последствия бывают, считаю, что меня еще «пронесло». Это как знак свыше, что надо беречь себя. Я поэтому и написал о своей болезни в социальных сетях, чтобы люди понимали — мозгу и организму надо давать отдых.

— Зрение восстановилось?

— По чуть-чуть выравнивается. Но это не очень быстрый процесс.

«Страшный, високосный год изначально не заладился»

— Как карантин изменил вашу жизнь?

— На бытовом уровне многое поменялось. Мы с семьей жили то дома, то на даче. Помню, в начале карантина были даже пару кризисных моментов. Семья привыкла, что я практически все время на работе, прихожу домой поздно вечером, часто не бываю на выходных. А тут целыми днями бок о бок! Было непривычно вместе вставать, ложиться, проводить весь день в тесном общении. Пару раз пришлось выяснять отношения. Поговорили и решили обходить острые углы. По сути, мы быстро притерлись и каждый нашел себе занятие. Я, как известный организатор, постоянно что-то придумывал: поездки на дачу, в лес, какие-то конкурсы. В общем, сам себе аниматор. На самом деле, это тоже проверка на прочность. Ведь понятно, что после карантина жизнь не будет прежней. Как и у меня после инсульта.

— Люди еще не скоро начнут тратить деньги на развлечения.

— Ситуация в нашем бизнесе сложная. Наверное, есть праздники, которые не отменишь, но они будут проходить без большого размаха. Не 200 человек, как раньше, а двадцать. Не три топовых артиста, а один. У всех стало меньше денег. Ивенты — это вообще датчик благосостояния людей, если оно высокое, люди позволяют себе немного прогулять на праздники. Теперь же на веселье будут тратить в последнюю очередь.

— Что же будете делать?

— Вот я и искал на карантине новые формы и проявления. Понимал, что есть люди, которые зависят от меня. К сожалению, с некоторыми из моей команды пришлось расстаться. Мы держались до последнего, но в конце концов приняли это решение. Я не мог выплачивать зарплаты, не получая доходов. На самом деле все случившееся — катастрофа для бизнеса.

— Сколько времени даете своему делу на восстановление?

— Думаю, с середины лета должны начаться точечные движения. Знаю, что свадьбы, назначенные на май, перенесли на сентябрь. Но не факт, что осенью опять не случится «вирусный сюрприз». Короче, страшный, високосный год. Он изначально не заладился и потянул со всех сторон проблемы. Но я стараюсь думать позитивно в любой ситуации. На этом и стоим…

Эксклюзивные интервью «ФАКТАМ» известных людей о том, как изменится мир после пандемии, читайте здесь.

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