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Шоу-бизнес

В США умер известный певец, бывший солистом в ряде популярных рок-групп (видео)

20:43 7 мая 2020 118
Брайан Хоуи
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 6 мая, в Лейк-Плэсиде, штат Флорида, скончался известный рок певец Брайан Хоуи. Как сообщает TMZ, музыкант находился у себя дома. У него произошла остановка сердца. Брайану было 66 лет. Последние годы он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Брайан Энтони Хоуи родился 22 июля 1953 года в Портсмуте, Великобритания. Свою певческую карьеру начал в местной группе Shy, которая исполняла поп-музыку. Это и не нравилось Хоуи, который тяготел к тяжелому року. Он перешел в White Spirit, но и там задержался ненадолго.

Певец отправился искать счастья за океан. Его голос понравился представителям звукозаписывающей компании Atlantic Records. Но конкретных предложений у них на тот момент для Брайана не было. И тут ему улыбнулась удача. Совершенно случайно, проходя по коридору студии Atlantic Records, одну из записей Хоуи услышал его однофамилец Эшли Хоуи, который был продюсером рок-музыканта Теда Наджента. Тед работал над новым альбомом, и ему нужен был солист.

Эшли пригласил Брайана поучаствовать в записи. Певец с радостью отправился в Нью-Йорк. Он записал с группой Наджента альбом Penetrator и даже стал соавтором песни Tied Up In Love. Однако, когда диск вышел, выяснилось, что продюсер воспользовался тем, что Брайан толком не разбирался в тонкостях контрактов. В результате певец получил только минимальные 450 долларов в неделю и не цента больше.

Хоуи был зол. Он собирался вернуться в Британию, как вдруг ему позвонил лидер группы Foreigner Мик Джонс. Он познакомил Брайана с Миком Ральфсом и Саймоном Кирком. Эти два музыканта были лидерами рок-группы Bad Company, из которой как раз ушел солист. Им был нужен новый певец.

С Bad Company Хоуи выступал восемь лет. С ним группа выпустила пять студийных альбомов. Они разошлись только в США тиражом более 15 миллионов экземпляров. Брайан не только солировал, но и писал песни. В 1994 году певец поссорился с Ральфсом и Кирком и ушел из группы. После этого он выступал как сольный исполнитель.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти основателя культовой немецкой группы Kraftwerk Флориана Шнайдера. Ему было 73 года.

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