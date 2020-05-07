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Спорт

«Отворачиваюсь и выбрасываю телефон»: Шевченко назвал самый ужасный момент своей карьеры (видео)

7:55 8 мая 2020 97
Андрей Шевченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший нападающий «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который вывел команду на Евро-2020, вспомнил нереализованный 100-процентный момент (а еще незабитый пенальти) в финале Лиги чемпионов 2005 года с «Ливерпулем». Напомним, что тогда итальянский клуб после первого тайма уверенно выигрывал — 3:0, но во втором умудрился пропустить три мяча (за шесть минут!), а затем и вовсе проиграл по пенальти.

«Пару месяцев назад УЕФА в Instagram выложил сэйвы Дудека. До сих пор не могу смотреть этот момент, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу. Ты знаешь чемпиона, который не испытывал разочарования в жизни? В этом красота спорта.

Мы люди. Случаются тяжелые времена, но, если в тебе есть сила, ты поднимаешься, находишь что-то другое, потому мы и живы. Через два года «Милан» выиграл Лигу чемпионов, но уже без меня", — приводит Calciomercato слова Андрея Шевченко, сказанные в эфире Instagram с бывшим форвардом «Интера» Кристианом Виери.

Напомним, что Андрей Шевченко, 59 раз поразивший ворота соперников, удерживает седьмую позицию в бомбардирском рейтинге Лиги чемпионов (с учетом квалификации) и выиграл турнир в 2003 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА напомнил о легендарных голах Андрея Шевченко в Лиге чемпионов.

Фото Getty Images

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