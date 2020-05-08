Министр Криклий и некоторые «слуги народа» протянули губительный для страны законопроект, – СМИ

Политика

Один из опасных для экологии и будущего страны законопроект «О внутреннем водном транспорте», который был принят 24 апреля на внеочередном заседании парламента в первом чтении, пролоббировал так называемый «транспортный картель». Об этом пишет сайт «Апостроф», со ссылкой на материал «Багнета».

В статье сказано, что одним из инициаторов законопроекта стал глава транспортного комитета Верховной Рады Юрий Кисель («Слуга народа»), а заинтересованными в документе могут быть также министр инфраструктуры Владислав Криклий и «слуги народа» Николай Тищенко и Игорь Негулевский.

О губительности данного законопроекта заявил Герой Украины, основатель крупнейшего сельскохозяйственного предприятия «Нибулон» Алексей Вадатурский.

По мнению Вадатурского, закон уничтожит украинский флаг на украинских реках вместе с отечественным судостроением, уничтожит экологию рек из-за предоставленной возможности сбрасывать в них судовые сточные воды прямо на ходу, разрешит самовольно проводить дноуглубительные работы любыми субъектами без каких-либо экологических разрешений, а также узаконит расхищение недр.

Как пишет «Апостроф», в своеобразный «транспортный пул» входят депутат от «Слуги народа», глава Комитета ВР по вопросам транспорта та инфраструктуры Юрий Кисель, министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого еще один нардеп от «Слуги народа» Дубинский обвинил в создании офиса по приему откатов от подрядчиков, а также Алексей Осман. Последнего, как сказано в материале, «называют человеком Юрия Киселя». «Недавно он получил важную и, безусловно, «хлебную» должность директора филиала УЗ «Центр управления промышленностью», — отмечается в статье.

Ранее Дубинский на своем сайте сообщал, что Владислав Криклий взял к себе в советники Андрея Батищева, бывшего главу «Укравтодора», который якобы подозревается в коррупционных схемах и построении системы откатов на строительстве дорог.

СМИ также сообщали о существования некоего «теневого штаба» министра по решению скользких вопросов, в состав которого якобы входит и бывший сотрудник Главного сервисного центра МВД Украины (вместе работали там с Криклием), юрист Павел Шевченко.

«Именно Шевченко курирует коррупционные схемы в скандальной „Укртрансбезопасности“, которая выдает лицензии на международные перевозки, занимается Администрацией морских портов Украины, которую на сегодняшний день возглавляет „нужный“ и. о., сохраняя все теневые потоки», — сообщается в материале.

«Апостроф» также напомнил еще об одном скандале, который связан с недавно опубликованным приказом Криклия о назначении членов наблюдательного совета в крупное инфраструктурное госпредприятие «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта».

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