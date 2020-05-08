Происшествия

7 мая под Одессой нашли мертвой 13-летнюю девочку. Позже выяснилось, что погибшая была обнаженной, и этот факт добавил «неясности» в и так запутанную трагическую историю. Тем более что, по данным полиции, «внешних признаков насилия на теле девочки не выявлено».

Помимо того, «ФАКТАМ» стало известно, что Алина (так звали погибшую) покончила с собой, бросившись с обрыва… Это подтвердил в пятницу, 8 мая, на брифинге начальник Одесского регионального главка Нацполиции Олег Бех.

«К сожалению, это так. В том, что произошло, детально необходимо разобраться. Безусловно, мы видим, что это было самоубийство, потому что она еще и разделась перед тем, как совершить этот поступок. Я изучу этот вопрос…» — сказал Бех и добавил, что проводятся соответствующие экспертизы.

Тем временем стало известно, что подчиненные генерала Беха в Овидиопольском отделе полиции уже располагают вещественными доказательствами в данном уголовном производстве, начатом вчера по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Эти факты передали следствию наши коллеги — местные журналисты издания «Альтернатива». К ним обратилась подруга погибшей и предоставила их личную (с Алиной) переписку. В частности, ее сообщение, написанное ровно месяц назад, 7 апреля. В нем Алина утверждает, что родители ее часто ругают, унижают и бьют. Как считают журналисты, изложенные ею факты позволяют утверждать, что происшедшее — «не просто самоубийство, а доведение до самоубийства!»

«Однажды, летом 2019 года, по пьяни (они всегда пьют, когда дома) начали кричать на меня, что я неблагодарная дочь. Потом мама взяла ножницы и отрезала мне волосы… потом папа отрезал мне волосы. И теперь я хожу с такой прической. Но это еще не все!!!» — писала Алина.

Тогда она также рассказала подруге, что минувшим летом (2019 г.), пьяный отец домогался от нее половой близости: «Тем летом они опять напились и пригласили друзей, а потом, когда гости пошли спать, то они еще пили (родители. — Авт.), Максим (младший, 10-летний брат Алины. — Авт.) спал, и я спала, но потом пришел папа… он лег, начал ко мне лезть. Я проснулась и начала говорить папе, чтобы он отстал. Но он не слушал и потом начал снимать с меня трусы…».

По словам девочки, она рассказала тогда об этом (и не только) матери, которая якобы никак не отреагировала.

«После этого мои отношения с родителями не изменились… Единственное, они не помнят этого и говорят, что я вру! А сказать другим я не могу! Я пыталась, но мои родители, как только кто-то рядом, начинают делать вид, что любят меня… И поэтому мне никто не верит. Я просто хочу умереть! Никому не мешать! Всем будет лучше! Ну, кому я нужна? Тебе? Родителям, которые меня не любят? Одноклассникам, для которых я бремя? Кому?! Никому!» — написала девочка подруге.

Как стало известно местным журналистам, в село Роксоланы семья Недовых переехала около пяти лет назад. По информации от старосты села, в 2016 году Алина уже сбегала из дома и ее нашли в пгт Овидиополь. Однако после того случая ничего такого, что могло бы стать достоянием общественности, в этой семье не происходило. Соседи также считают семью нормальной, плохого о них не говорят.

«Вроде бы все хорошо, но ребенок спрыгнул с обрыва, и ее уже нет в живых. Потому что слова „Я просто хочу умереть“ счастливые дети не пишут», — заключают журналисты «Альтернативы».

Они же подчеркивают, что родители погибшей категорически отказываются общаться с прессой, а отец Алины заявил, что они (родители) ждут заключения полиции.

Необходимо отметить, что в Украине резко увеличилось количество детский самоубийств. Так, в 2019 году в стране зарегистрировали 111 самоубийств или попыток суицида среди несовершеннолетних. Например, недавно в Николаеве пытался повеситься 9-летний мальчик. Ребенка успели спасти. А в Черниговской области во дворе частного дома обнаружили повесившимся пятилетнего ребенка.

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