Майк Тайсон рассказал, чего ему стоило откушенное ухо Холифилда (фото, видео)

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон, показавший, как «убивает» на тренировке спарринг-партнера, вспомнил об эпизоде своей карьеры, который стал легендарным, когда в июне 1997 года в третьем раунда поединке против Эвандера Холифилда «Железный Майк» отхватил кусок уха оппонента. По итогам инцидента Тайсон был оштрафован на три миллиона долларов и дисквалифицирован на один год.

«Я никогда не думал об этом укусе. Вообще не было таких мыслей. Знаете, о чем я думаю на самом деле? О том, что заработал за укус соперника больше денег, чем трехмиллионный штраф, который я заплатил. Разве это не безумие? Это кажется мне смешным. Не укус Холифилда за ухо, а сумма, на которую меня оштрафовали. Я вернул эти деньги просто благодаря фотографиям моего укуса», — поведал Тайсон в эфире собственной программы, выходящей на Youtube.

Отметим, что ранее сам Холифилд нашел объяснение сумасшедшему поступку Майка. «Я прекрасно понимаю, зачем он тогда укусил меня. Сейчас таких проблем быть не должно. Тайсон пытался защитить свой имидж. Он понял, что проигрывает парню, который, как ему рассказали, имел проблемы с сердцем. Майк сказал себе: „Если я упаду, то это уничтожит мою репутацию, но если я сделаю что-то безумное, то фанаты, которые и так знают, что я злобный, назовут меня сумасшедшим“. Теперь Майк очень тихий человек. Он стал совершенно другим. Тайсон не теряет голову и не расстраивается так часто, как раньше, ведь сейчас он не пытается защищать былой имидж», — приводит слова еще одного экс-абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе издание Forbes.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон и Эвандер Холифилд объявили о возвращении на ринг ради благотворительной цели.

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