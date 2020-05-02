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Спорт

«Плохой парень навсегда»: 53-летний Тайсон «убивает» спарринг-партнера на тренировке (видео)

16:22 2 мая 2020 77
Майк Тайсон
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон, который провел свой последний бой в 2005 году, готовится к возвращению в ринг после длительной паузы.

«Железный Майк» хочет провести несколько благотворительных боев, и усиленно тренируется для достижения своей цели. Надо сказать, быстрота передвижения и мощь ударов у 53-летнего американца никуда не пропали. «Я плохой парень навсегда», — подписал Тайсон видео с одной из тренировок.

Сам боксер признался, что возвращение дается ему сложно. «Я бился в перчатках на прошлой неделе. Это было тяжело, мое тело реально измучено и очень болит от ударов. Я тренируюсь, пытаюсь выйти в ринг. Думаю, я смогу устроить несколько выставочных боев и прийти в форму. Я собираюсь работать в спортзале, чтобы иметь возможность провести три-четыре выставочных боя. Некоторые благотворительные выставки зарабатывают деньги, помогают таким бездомным и больным наркотиками ублюдкам, как я», — приводит слова легендарного боксера издание The Sun.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон едва не покалечился, катаясь на гироборде.

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