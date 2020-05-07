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Легенды бокса Тайсон и Холифилд объявили о возвращении на ринг (видео)
Легенды мирового бокса — 57-летний Эвандер Холифилд и 53-летний Майк Тайсон, который недавно едва не покалечился во время катания на детской игрушке, объявили о своем возвращении на ринг.
В частности, чемпион мира в тяжелой весовой категории Холифилд проведет несколько выставочных боев и поддержит благотворительную кампанию, которая предоставляет молодежи ресурсы, необходимые им для эмоционального развития и обучения во время пандемии коронавируса.
«Вы готовы? Момент, которого вы все ждали. Чемпион вернулся! Я хотел бы объявить, что буду возвращаться на ринг. Я буду сражаться в выставочных боях за великое дело», — написал Эвандер Холифилд в Twitter.
Несколько выставочных поединков ради сбора пожертвований в пользу благотворительных организаций намерен провести и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон.
«На прошлой неделе я поработал на лапах. Это было тяжело, мое тело действительно измучено, и я испытывал боль. Я тренировался. Попробую выйти на ринг, провести несколько выставочных поединков, набрать форму. Хочу пойти в зал и набрать форму, чтобы быть в состоянии проводить три-четыре раунда выставочных благотворительных боев.
Помогу бездомным и таким людям, как я, которые страдали от наркотической зависимости. Я работаю на беговых дорожках около часа. Работаю над своим боксом, бью по лапам по 25--30 минут. Постепенно привожу себя в порядок. Начинаю пробивать комбинации, но мне больно. Ощущение, что сразу три человека выбивают из меня все дерьмо", — приводит слова Майка Тайсона BoxingScene.
Кстати, бой Тайсон — Холифилд в 1997 году вошел в историю бокса не только из-за поражения Майка. В третьем раунде проигрывавший Тайсон потерял остатки самообладания. Он выплюнул капу, откусил кусок правого уха Холифилда и плюнул его на настил. Холифилд скакал по рингу и выл от боли, но после короткой паузы и консультации судьи с врачом бой возобновился. Правда, ненадолго — Майк укусил другое ухо соперника. За 10 секунд до конца третьего раунда поединок был остановлен. Через 25 минут диктор Джимми Леннон-младший огласил судейское решение: «Дамы и господа, бой остановлен после третьего раунда. Главный судья, Миллс Лейн, дисквалифицирует Майка Тайсона за укус Эвандера Холифилд в оба уха, победитель и по-прежнему чемпион мира по версии WBA — Эвандер Холифилд!». Позже Тайсон заплатил 3 млн долларов штрафа и на год лишился боксерской лицензии.
Кстати, спустя время Холифилд заявил, что простил Тайсона за безумный поступок.
«С одной стороны это действительно был плохой момент, но одновременно и хороший. Во-первых, я заработал тогда 35 миллионов долларов, во-вторых, я стал чемпионом мира. Но, наверное, самое главное в этой истории — это то, что я научился прощать. Я бы не назвал Майка другом, но я ничего не имею против него. Человек ведь не может дружить со всеми, потому что в скором времени начнешь на кого-то злиться и расстраиваться из-за этого», — отметил Эвандер Холифилд.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон предлагал большие деньги за поединок с гориллой.
Фото boxingscene.com
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