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Шоу-бизнес

Актриса «Дизель Шоу» поделилась карантинным меню

13:48 12 мая 2020
Яна Глущенко с сыном
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Популярная юмористка, актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко во время карантина обзавелась новым хобби. Об этом она рассказала во время прямого включения в утреннее шоу «Ранок з Україною» канала «Украина». Оказалось, что Яна, которая прежде практически не готовила дома, теперь с удовольствием занимается кулинарией.

Актриса с супругом — продюсером Олегом Збаращуком и двухлетним сыном Тамерланом живут за городом и строго соблюдают карантинные правила. Единственный раз, когда они позволили себе послабление — на годовщину свадьбы.

— Мы решили отпраздновать ее небанально, — призналась Яна. — Сели в машину и поехали в Киев прокатиться. Романтика просто зашкаливала! На самом деле было приятно хоть на короткое время изменить привычный график. Даже проехаться по городу оказалось очень круто!

Яна призналась, что кухня теперь на ее плечах и она ежедневно выискивает новые, полезные блюда для своей семьи.

— Эти золотые ручки готовят три раза в день! — сказала Яна. — У меня даже есть расписание, что готовить, потому что ребенку нужно три раза в день есть что-то вкусненькое и полезненькое. И для того, чтобы не заморачиваться каждый раз, что готовить, я написала на неделю меню, повесила его на холодильник. Вот, например, сегодня у нас сырники, борщ и биточки.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что звезда «Дизель Шоу» Евгений Сморигин нашел рецепт, как не сойти с ума на карантине и поделился видео.

А слегший с инсультом 44-летний шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, почему его организм дал сбой.

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