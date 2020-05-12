Актриса «Дизель Шоу» поделилась карантинным меню

Шоу-бизнес

Популярная юмористка, актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко во время карантина обзавелась новым хобби. Об этом она рассказала во время прямого включения в утреннее шоу «Ранок з Україною» канала «Украина». Оказалось, что Яна, которая прежде практически не готовила дома, теперь с удовольствием занимается кулинарией.

Актриса с супругом — продюсером Олегом Збаращуком и двухлетним сыном Тамерланом живут за городом и строго соблюдают карантинные правила. Единственный раз, когда они позволили себе послабление — на годовщину свадьбы.

— Мы решили отпраздновать ее небанально, — призналась Яна. — Сели в машину и поехали в Киев прокатиться. Романтика просто зашкаливала! На самом деле было приятно хоть на короткое время изменить привычный график. Даже проехаться по городу оказалось очень круто!

Яна призналась, что кухня теперь на ее плечах и она ежедневно выискивает новые, полезные блюда для своей семьи.

— Эти золотые ручки готовят три раза в день! — сказала Яна. — У меня даже есть расписание, что готовить, потому что ребенку нужно три раза в день есть что-то вкусненькое и полезненькое. И для того, чтобы не заморачиваться каждый раз, что готовить, я написала на неделю меню, повесила его на холодильник. Вот, например, сегодня у нас сырники, борщ и биточки.

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