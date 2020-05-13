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Чудеса парковки: в Киеве слегка нетрезвая дама опрокинула легковушку на крышу (фото)
Днем 13 мая в Киеве на улице Милютенко (Лесной массив) произошло ДТП с участием Suzuki Swift, за рулем которой была 30-летняя женщина.
Предварительно установлено, что женщина решила переставить машину ближе к дому и в какой-то момент случайно наехала на бордюр. В результате такого маневра машина… перевернулась.
Полиция, которая прибыла на место ЧП, заметила у владелицы автомобиля явные признаки алкогольного опьянения.
От экспертизы нарушительница отказалась, что согласно действующему законодательству автоматически означает признание факта нарушения.
Владелица Suzuki Swift заплатит штраф за нетрезвое вождение и на время лишится прав. Все решения будут приняты судом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пьяный военный устроил смертельное ДТП под Львовом. А в Харькове десять автомобилей полиции более часа гонялись за пьяным водителем.
Фото автора140
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