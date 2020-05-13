Происшествия

Чудеса парковки: в Киеве слегка нетрезвая дама опрокинула легковушку на крышу (фото)

Днем 13 мая в Киеве на улице Милютенко (Лесной массив) произошло ДТП с участием Suzuki Swift, за рулем которой была 30-летняя женщина.

Предварительно установлено, что женщина решила переставить машину ближе к дому и в какой-то момент случайно наехала на бордюр. В результате такого маневра машина… перевернулась.

Полиция, которая прибыла на место ЧП, заметила у владелицы автомобиля явные признаки алкогольного опьянения.

От экспертизы нарушительница отказалась, что согласно действующему законодательству автоматически означает признание факта нарушения.

Владелица Suzuki Swift заплатит штраф за нетрезвое вождение и на время лишится прав. Все решения будут приняты судом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пьяный военный устроил смертельное ДТП под Львовом. А в Харькове десять автомобилей полиции более часа гонялись за пьяным водителем.

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