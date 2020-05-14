Сосиска в тесте и картошка фри: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Уличная еда для многих стала непременным атрибутом прогулок по городу. Ведь когда долго гуляешь, непременно проголодаешься. Подкрепившись, можно продолжить прогулку. Так было раньше. В этом году многое изменилось в связи с пандемией и карантином. А вспомнить вкус любимой уличной еды можно и дома. Приготовление сосиски в тесте, картошки фри и гамбургера может стать прекрасным досугом. К тому же, готовя дома, вы будете уверены, что в ваших блюдах все ингредиенты натуральные и свежие. Рецептами вкусностей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Путешествуя по странам, я везде пробовала традиционную уличную еду, — говорит Элла Иванова. — В Германии — это колбаски с капустой, в Австрии — горячие пончики, в Дании — хот-дог. Кухня каждой страны имеет свои особенности. Пройдет пандемия, и, мне кажется, такая еда снова будет популярна. Конечно, люди теперь еще больше будут уделять внимание тому, как соблюдаются санитарные нормы там, где будут покупать еду. Впрочем, я всегда это делала.

— А пока многие любимые блюда можем приготовить и дома?

— Конечно. Например, сосиску в тесте. Важно использовать продукты самого высокого качества.

Сосиска в тесте Ингредиенты: 6 сосисок;

75 г кукурузной муки;

75 г белой муки;

6 г разрыхлителя;

3 г соли;

1 желток;

10 г сахара;

200 г молока;

мука для панировки. Приготовление: Соединить два вида муки, разрыхлитель, соль, сахар. Постепенно добавить молоко. Хорошо перемешать тесто. Оставить на 10−15 минут постоять.

Сосиски надеть на шпажку и хорошо запанировать в муке. Тесто налить в высокий стакан. Погрузить сосиску, как бы прокручивая. Затем обжарить, часто переворачивая. Выложить на бумажное полотенце. Приятного аппетита!

Сосиску в тесте любят многие

— А как приготовить в домашних условиях гамбургер?

— Это несложно. Советую приготовить гамбургер со шпинатом и авокадо. Это вкусно и необычно. Но можете пофантазировать и придумать какой-то свой вкус. Не бойтесь проявлять творчество!

Гамбургер Ингредиенты: Для котлеты: куриное филе

соль, перец. Для булочки: 50 г шпината;

половина авокадо;

теплая вода;

3 г сухих дрожжей;

300 г муки;

1 желток;

25 мл растительного масла;

2 г соли;

5 г сахара. Для наполнения гамбургера:

зелень;

100 г сыра;

50 г любимого соуса;

соленые огурцы;

авокадо. Приготовление: Шпинат залить горячей водой на минуту. Загрузить в чашу блендера шпинат, авокадо, взбить. Долить теплой воды, чтобы получилось 150 мл. Добавить остальные ингредиенты и замешать тесто. Дать тесту подойти, сформировать булочки. Соединить 50 г воды и 50 г молока, смазать булочки. Выпекать при температуре 180 градусов. Филе измельчить, добавить соль и перец. Сильно не перемешивать, обжарить котлету до готовности. Сформировать гамбургер, добавив к булочке котлету, сыр, зелень, авокадо, соленые огурцы и любимый соус.

Гамбургер – это сытно и вкусно

— Можно представить, как это вкусно.

— Прекрасная альтернатива гамбургеру — бутерброды с авокадо. Понадобятся ржаной хлебушек, сыр, зелень, овощи. Я использую свой любимый сыр из кефира. Это всем доступное лакомство. Для его приготовления советую пакет кефира на ночь поместить в морозильник. Утром выложить замороженный кефир на марлю. Когда растает, 300 граммов великолепного сыра готовы!

Бутерброды с сыром и авокадо Ингредиенты: половинка авокадо;

ржаной хлеб;

200 г сыра;

соль, перец;

зеленый лук;

200 г куриных желудков. Приготовление: Авокадо можно заменить любым овощем, а куриные желудки — любым мясным продуктом или просто приготовить вегетарианский бутерброд. Желудки отварить в подсоленной воде. Немного придавить гнетом, затем обжарить. Собрать бутерброд. Соль и специи добавить по вкусу.

Бутерброд с авокадо может приготовить каждый

— А еще поделюсь рецептом картофеля фри, — продолжает Элла Иванова. — Его секрет в двойной обжарке. Попробуйте приготовить — такая картошечка превзойдет ваши ожидания!

Картошка фри Ингредиенты: картофель;

соль;

масло растительное. Для соуса:

томатный соус;

зелень;

чеснок;

копченая паприка. Приготовление: Почистить картофель, нарезать дольками или кружочками. 30 минут выдержать в холодной воде. Затем погрузить на 40 секунд в горячую воду. Просушить бумажным полотенцем. Нагреть масло. Обжаривать картофель примерно 5−7 минут. Выложить на полотенце, дать немного остыть. Масло нагреть и обжарить картофель до золотистой корочки. Для соуса соединить все ингредиенты.

Картошка фри – настоящее наслаждение

— А что порекомендуете приготовить на десерт?

— Пончики. Они великолепны к чаю.

Пончики

Ингредиенты:

500 г муки;

25 г свежих дрожжей;

щепотка соли;

10 г ванильного сахара;

цедра лимона;

250 г молока;

2 яйца;

85 г сахара;

55 г сливочного масла;

масло растительное для обжарки.

Приготовление:

В теплом молоке развести дрожжи. Дать немного постоять. Добавить яйца, сахар, соль, ванильный сахар, цедру лимона, муку.

Замешать тесто, добавить мягкое масло. Вымешивать тесто минут пять. Накрыть полотенцем и оставить на час.

Раскатать с добавлением муки, нарезать на маленькие квадратики.

Обжарить в растительном масле и посыпать сахарной пудрой.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— В первую очередь, конечно, крепкого здоровья! Верьте в то, что все будет хорошо. Экспериментируйте на кухне и открывайте для себя новые вкусы.

Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить шашлык на сковороде, и поделилась другими интересными рецептами.

Фото из альбома Эллы Ивановой



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