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ЕС выделяет Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом
Европейский парламент проголосовал за то, чтобы выделить Украине 1,2 млрд евро. Средства выделяются как заем на льготных условиях и предназначаются для восстановления экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19.
Согласно решению Европарламента, средства будут выделены после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании и согласованы условия предоставления кредитов. Ориентировочно первый транш может поступить осенью 2020 года, следующий — в начале 2021 года.
В Европарламенте уточнили, что страны-получатели макрофинансовой помощи должны предварительно согласовать программу сотрудничества с МВФ. Поддержка ЕС будет дополнением к кредитам МВФ, направленным на восстановление после рецессии.
Кроме Украины, средства получат еще девять стран (государства-партнеры ЕС и соседи Евросоюза). Общая сумма финансирования составляет 3 млрд долларов. Займы выделяются странам, чья экономика наиболее сильно пострадала от пандемии: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Республика Северная Македония, Тунис.
Напомним, бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью «ФАКТАМ» прогнозировал, что украинская экономика из-за карантина может рухнуть более чем на 10 процентов.24
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