Украина

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19: на кого он распространяется

В Украине вступает в силу закон о массовом тестировании на коронавирус населения и персонала из групп риска. Закон был принят Радой 7 мая, а 15 мая подписан президентом Владимиром Зеленским.

Кроме обязательного тестирования пациентов с симптомами коронавирусной болезни и контактных лиц, вводится обязательный анализ на коронавирус для следующих групп:

медики, работающие с больными COVID-19;

полицейские;

Нацгвардия;

работники, задействованные в противоэпидемических мероприятиях (в том числе и не контактировавшие с больными).

Еще одна новелла закона — это разрешение привлекать к работе в больницах врачей-интернов и врачей без квалификационной категории. Предполагается, что эта норма будет полезна в условиях, когда большой процент врачей вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с больными. Медработникам, пребывающим на лечении или самоизоляции, будет выплачиваться пособие в размере 100% средней зарплаты.

Получат пособие по нетрудоспособности и пациенты, находящиеся в медучреждениях и на самоизоляции. Пособие составляет 50% средней зарплаты (дохода).

Напомним, ранее бывший глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас высказал мнение, что массовое тестирование населения организовать будет сложно, а может и невозможно. Это связано с отсутствием квалифицированных медицинских кадров, чтобы организовать бригады во всех регионах. Кроме того, невозможно увеличить в разы пропускную способность существующих лабораторий.

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