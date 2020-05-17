Мир

Компания из США нашла антитело, которое справляется с коронавирусом на 100%

Американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics заявила о том, что обнаружила антитело, которое, «на 100% блокирует коронавирус». «Подчеркиваем, что это лекарство. У нас есть решение, которое точно работает», — сказал доктор Генри Джи, основатель компании в эфире телеканала Fox News.

По его словам, антитело STI-1499 «обволакивает вирус» и лишает возможности «зацепиться за клетки в организме человека». Оказавшись без жизненно необходимой для него подпитки, коронавирус умирает за четверо суток.

Доктор Джи отметил, что благодаря препарату, содержащему STI-1499, карантин во всех странах можно будет снять. «Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, социальное дистанцирование будет не нужно», — подчеркнул он.

После выступления основателя Sorrento Therapeutics акции компании подорожали на 220%. В пресс-релизе фирмы утверждается, что она способна производить 200 тысяч доз препарата в месяц. В настоящее время уже ведутся переговоры с другими фармацевтическими компаниями, чтобы увеличить производство до нескольких миллионов доз.

Главный офис компании Sorrento

Однако Sorrento должна еще получить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В условиях пандемии FDA выдает подобные документы в экстренном порядке. Заявка уже подана.

Между тем эксперты, услышав заявление доктора Джи, высказались довольно скептически. В частности, американский вирусолог Дерек Лоу заявил, что подобные антитела действительно существуют. Их относят к разряду блокирующих. Обволакивая вирус, они одновременно посылают сигнал тревоги иммунной системе организма, и она включает защитные механизмы.

Лоу признает тот факт, что специалисты Sorrento изучили миллионы различных антител, прежде чем остановились на STI-1499. Однако массовое использование подобных препаратов возможно только после тщательного изучения всех его свойств и вероятных побочных эффектов. В противном случае риск крайне высок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие страны наиболее приблизились к созданию вакцины против нового коронавируса.

Активное участие в финансировании исследований по разработке вакцин и сыворотки принимает участие благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Американский миллиардер недавно подробно рассказал, почему он занимается этим.

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