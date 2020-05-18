26.52 / 26.84 28.46 / 29.02
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Легендарный футболист Дель Пьеро попал в больницу (фото, видео)

9:17 18 мая 2020
Алессандро Дель Пьеро
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легендарный экс-форвард «Ювентуса» 45-летний Алессандро Дель Пьеро оказался на больничной койке в США, где он живет. Первым делом легенда футбола успокоил болельщиков, отметив в Instagram, что у него не коронавирус. У Дель Пьеро обнаружили камни в почках.

«До сих пор не верю, что такая маленькая 3-миллиметровая штука может доставить столько проблем», — написал Алессандро Дель Пьеро.

Напомним, что Дель Пьеро почти всю свою карьеру провел в «Ювентусе», став в составе туринцев шестикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Италии и победителем Лиги чемпионов. В футболке сборной Италии знаменитый бомбардир выиграл чемпионат мира 2006 года и стал вице-чемпионом Евро-2000.

Кстати, недавно экс-звезда «Ювентуса» назвал в Instagram свой лучший гол в карьере.

«У меня есть как минимум 100 фаворитов, не говоря уже о всех 290. Лучший был с „Фиорентиной“. Это было необычно, так много значила для нас эта игра. Перевернуть ее и выиграть в последнюю минуту — мечта каждого. Этот гол отличается от других. В той ситуации я следовал инстинктам», — написал Алессандро Дель Пьеро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у легендарного чемпиона мира по футболу Лотара Маттеуса умерла мать.

Фото Instagram

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Эктор Хименес-Браво

Живут вместе? Эктор Хименес-Браво удивил фото с известной женщиной

Упавшее дерево

В Одессе огромное дерево рухнуло прямо на киоск с продавщицей: момент происшествия попал на видео

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Заворотнюк

Соседка Анастасии Заворотнюк рассказала о ее здоровье

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер