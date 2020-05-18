Легендарный футболист Дель Пьеро попал в больницу (фото, видео)

Спорт

Легендарный экс-форвард «Ювентуса» 45-летний Алессандро Дель Пьеро оказался на больничной койке в США, где он живет. Первым делом легенда футбола успокоил болельщиков, отметив в Instagram, что у него не коронавирус. У Дель Пьеро обнаружили камни в почках.

«До сих пор не верю, что такая маленькая 3-миллиметровая штука может доставить столько проблем», — написал Алессандро Дель Пьеро.

Напомним, что Дель Пьеро почти всю свою карьеру провел в «Ювентусе», став в составе туринцев шестикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Италии и победителем Лиги чемпионов. В футболке сборной Италии знаменитый бомбардир выиграл чемпионат мира 2006 года и стал вице-чемпионом Евро-2000.

Кстати, недавно экс-звезда «Ювентуса» назвал в Instagram свой лучший гол в карьере.

«У меня есть как минимум 100 фаворитов, не говоря уже о всех 290. Лучший был с „Фиорентиной“. Это было необычно, так много значила для нас эта игра. Перевернуть ее и выиграть в последнюю минуту — мечта каждого. Этот гол отличается от других. В той ситуации я следовал инстинктам», — написал Алессандро Дель Пьеро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у легендарного чемпиона мира по футболу Лотара Маттеуса умерла мать.

Фото Instagram

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