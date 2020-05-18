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Домашнее печенье – вкус уюта и счастья: легкий рецепт (фото)
Итальянское печенье популярно во всем мире подобно знаменитым десертам тирамису и панна-котта. Бискотти, кантуччи, кантуччини сегодня можно купить практически в любом магазине. А в период карантина, когда времени появилось больше, можно попробовать испечь и дома. И, возможно, потом это войдет в привычку. Ведь домашнее печенье — это вкус уюта и счастья. Такое печенье понравится и взрослым, и детям.
Настоящее наслаждение — заварить вкусный чай или кофе и пить из красивой чашки вприкуску с итальянским печеньем. Делать это можно в саду, если вы живете в частном доме. А в квартире — на балконе или у окна, любуясь небом и деревьями в цвету. При этом важно думать о чем-то хорошем. Например, о том времени, когда закончится пандемия и можно будет снова встречаться с друзьями и путешествовать.
Легким рецептом итальянского печенья с «ФАКТАМИ» поделилась черниговский кондитер Валентина Веревкина.
— Бискотти — популярное итальянское сухое печенье, которое подается к кофе или чаю, — говорит Валентина Веревкина. — С итальянского переводится как «дважды запеченное». Разновидности бискотти, распространенные в Тоскане, — кантуччи, кантуччини. В составе такого печенья — мука, сахар, масло, яйца. Особую пикантность придает миндаль. Сейчас добавляют и сухофрукты, шоколад. Бискотти может храниться до четырех месяцев.
— Какова история появления этого печенья?
— Некоторые историки кулинарии полагают, что истоки его появления стоит искать в Древнем Риме, где были популярны лакомства из миндаля. Всемирную известность печенью принесла основанная в позапрошлом веке тосканская фирма Антонио Маттеи, занимающаяся приготовлением и поставкой миндального печенья. Лакомства столь полюбились местным жителям и путешественникам, что фирменный магазин стал местом паломничества. Над ним красовалась вывеска «Антонио Маттеи — производитель кантуччей», а внизу была подпись: «бискотти и др.». Со временем понятия «бискотти» и «кантуччи» стали в представлении иностранцев синонимичными понятиями. И сегодня, когда знаменитое итальянское печенье популярно во всем мире, в рецептах приготовления изначально двух разных лакомств мало отличий. Тесту для бискотти придают форму батона, запекают, затем дают остыть, разрезают на ломтики и снова запекают. После выпечки печенье можно окунуть в растопленный шоколад.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием! Я предлагаю рецепт с миндалем, но можно использовать любой другой орех, а также сухофрукты.
Бискотти (кантуччи)
Выход печенья — около 600 г
Ингредиенты:
1 яйцо + 2 желтка
130 г сахарного песка
30 г сливочного масла
200 г муки пшеничной
40 г муки кукурузой
5 г разрыхлителя
150 г миндаля
цедра одного апельсина
2 столовые ложки коньяка
Цедру апельсина натереть на мелкой терке, залить коньяком и настоять минимум сутки. Очистить миндаль можно так. Сырой миндаль заливаем водой, доводим до кипения и кипятим 2 минуты. Сливаем воду. Заливаем холодной водой и очищаем шкурку.
Просушиваем миндаль в духовке при 90 градусах 30−40 минут, переодически помешивая. Затем поджариваем 10−12 минут при температуре 170−180 градусов. Обязательно ориентируйтесь на особенности своей духовки — возможно, температуру нужно будет уменьшить.
В миске взбиваем яйца, желтки и сахар в пышную пену. Добавляем масло комнатной температуры, цедру с коньяком, муку, разрыхлитель, орехи и хорошо перемешиваем тесто. Оно получится немного липкое — так и должно быть.
Разделяем тесто на две равные части. На поверхности, «припыленной» мукой, формируем из теста два батона, немного их приплюснув.
Выкладываем на пергамент и выпекаем при температуре 150 градусов 40 минут.
Нарезаем острым ножом на слайсы толщиной 1−1,5 см. Выкладываем обратно на пергамент и еще допекаем 10 минут при температуре 180 градусов. Печенье готово. Дайте ему остыть и наслаждайтесь вкусом!
— Как лучше хранить такое печенье?
— В жестяной коробке или стеклянной банке.
— А какое ваше любимое печенье?
— Лимонное. Пеку его тоже по итальянской рецептуре.
Лимонное печенье
100 г сливочного масла
100 г сахарной пудры для обсыпки печенья
2 яйца
цедра одного лимона + сок лимонный 40 г (это сок примерно одного среднего лимона)
мука — 340 г
соль — 0,5 чайной ложки
куркума — 0,5 чайной ложки
разрыхлитель — 8 г
Взбить мягкое сливочное масло и 100 г сахарной пудры так, чтобы масса стала пышной и побелела. По одному вводим яйца, постоянно взбивая. Добавляем цедру и лимонный сок — взбиваем. Теперь очередь соли, куркумы, разрыхлителя и муки. Взбиваем все это на низких оборотах миксера. Должно получиться достаточно мягкое тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на час.
Достаем наше тесто. Катаем небольшие шарики величиной с грецкий орех. Обваливаем их в сахарной пудре и складываем на пергамент на расстоянии друг от друга. Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем 15 минут.
— Как можно эффектно подать такое печенье?
— Подавать можно на красивом керамической блюде или в плетеной корзине.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Крепкого здоровья, не унывать и радовать себя вкусностями.
Ранее Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» рецептами домашних конфет. Оказывается, «Птичье молоко» и трюфель с коньяком можно приготовить в домашних условиях.
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