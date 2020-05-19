Обвал жилого дома в Одессе: появились свежие фото и данные о судьбе жильцов

Происшествия

Во вторник, 19 мая, в Одессе, на улице Торговой, 20, начаты работы по демонтажу конструкций обрушившегося накануне четырехэтажного жилого дома с мансардой. Как сообщили в региональном главке ГСЧС, пока речь о демонтаже стены и кровли.

«Понадобятся ли какие-то дополнительные операции, покажет результат ныне выполняемых», — уточнили в главке. Для работ привлечены 264 человека и 56 единиц техники.

Хотя, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, все же на месте находятся кинологи с собаками.

Как отмечают участники операции по демонтажу, дело это трудоемкое и очень опасное. Говорят, что сложно зацепить стену тросами, поэтому отламывают по небольшим фрагментам. При этом неизвестно, какой «камешек» что за собой может «потянуть»…

Прилегающие к месту работ улицы и переулки полностью перекрыты — как для проезда автотранспорта, так и для пешеходов. Все контролируют полицейские.

Периодически спасатели, другие специалисты, задействованные в «намеренном разрушении» смертоносных конструкций, переходят дорогу и направляются в помещение областной стоматологической поликлиники. Здесь для них организована своеобразная зона отдыха.

По словам исполняющего обязанности вице-мэра — директора департамента ЖКХ Дмитрия Жемана, в доме проживали 44 человека. Из них 35 граждан отселили в гостиницы «Винтаж» и «Одесский дворик». Остальные от такого расселения отказались и находятся у знакомых или родственников. Чиновник отметил, что расходы на оплату гостиниц взяла на себя компания-застройщик.

«Люди будут находиться в отелях до тех пор, пока мы не получим результаты экспертизы», — уточнил Жеман. При этом, правда, не озвучил, что будет с жильцами дальше. А ведь именно это больше всего заботит горожан, оставшихся без крыши над головой. Они утверждают, что только чудом удалось избежать жертв. Также говорят, что разрушены восемь квартир, уничтожены частная автомашина, большое количество дорогостоящей бытовой техники, другие вещи.

«Кто будет за это отвечать? Кто возместить нам убытки? Кто обеспечит соответствующим постоянным жильем — не где-нибудь на окраине, а в центре города?» — задаются вопросами потерпевшие.

Ответов на них пока нет. Сколько продлится это «пока», городские чиновники не говорят.

По словам руководителя городской Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Авдеева, застройщик территории, прилегающей к рухнувшему зданию (то есть места, где ранее располагались известные городские бани), якобы не получал разрешение на строительство. Хотя в 2018 году ему дали от горсовета земельный участок в аренду на 20 лет, а в августе прошлого года инспекция зарегистрировала уведомление о подготовительных работах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о еще одном ЧП в Одессе. В ночь на пятницу, 8 мая, в центре города обрушился аварийный флигель дома, в результате без крыши над головой остались жильцы восьми квартир — 21 человек.

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