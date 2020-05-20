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- 12:59 Порезал соседа и сломал нос полицейскому: пьяный мужчина устроил дебош под Николаевом
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Порезал соседа и сломал нос полицейскому: пьяный мужчина устроил дебош под Николаевом
Вечером 19 мая полицейские Первомайска Николаевской области выехали на вызов в связи с пьяным дебошем двух соседей, один из которых ударил оппонента ножом. Выяснилось, что мужчины вместе выпивали и подрались. У одного из них была порезана рука. Прибывшая «скорая» отправила его в больницу. Второго участника баталии пришлось искать на территории его же двора. Вначале мужчина притаился, но потом осмелел и начал выкрикивать в адрес правоохранителей нецензурную брань. Свою решительность «подкрепил» булыжниками, которые стал швырять в патрульную машину. А затем набросился на лейтенанта полиции и сломал ему нос. (Напомним, недавно под Киевом злоумышленник напал на участкового инспектора полиции и травмировал его отверткой.)
Общими усилиями следственно-оперативная группа сумела-таки задержать пьяного хулигана и увезти в отдел полиции. Оказалось, что 37-летний задержанный ранее уже имел конфликты с законом — занимался угоном автомобилей.
Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы сразу по трем статьям Уголовного кодекса: «Нанесение телесных повреждений», «Сопротивление работнику полиции» и «Умышленная порча имущества».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Буче под Киевом две нетрезвые женщины напали на полицейских. Гражданкам не понравилось, что патрульные остановили их автомобиль и требовали от водителя провериться на алкотестере.
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«ФАКТЫ» писали также, что в Харькове пьяный 34-летний водитель Volkswagen напал на патрульных полицейских, которые прибыли на спровоцированное им ДТП.199
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