Я ожидал войну. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии, — Зеленский в интервью NYT

Политика

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, посвященную году своего пребывания на посту главы государства. В тот же день американская газета The New York Times опубликовала статью, написанную Зеленским. В ней он коротко изложил свои мысли относительно событий, которые произошли за указанный период. «ФАКТЫ» подготовили полный ее перевод.

«В прошлом году 20 мая я был окружен толпами людей, которые пожимали руки, радостно говорили «Дай пять!» и прижимались друг к другу ради селфи. Все они собрались, чтобы посмотреть на мою инаугурацию. Украинцы избрали меня, отдав 73% голосов, возложив на меня свои надежды очистить коррупционное правительство и дать им стабильность.

Я и мысли не допускал, что быть президентом — это легко. До этого я был продюсером и комедийным автором; команда, которую я привел с собой, состояла из умных, энергичных, способных и преданных людей, но многим из нас не хватало политического опыта. У нас были большие надежды и яростное стремление улучшить ситуацию в раздираемой войной стране, как внутри, так и на международной арене.

Прошел год.

Начнем с того момента, когда «коронавирус» еще не стал таким привычным словом. Помните импичмент президента Трампа? Мне потребовалась почти вся моя жизнь, чтобы добиться высоких рейтингов в шоу-бизнесе, и всего один телефонный звонок, чтобы стать по-настоящему знаменитым во всем мире. История с импичментом не была комфортной для меня. Она отвлекла внимание американцев и мировой общественности от вопросов, которые были наиболее значимы для Украины, и сделала нашу страну частью истории о президенте Трампе.

Еще одним большим вызовом для моего президентства стало то, что я унаследовал: на протяжении шести лет часть Донбасса на востоке Украины оккупирована незаконными вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией. Миллионы людей потеряли свои дома в этих боях, десятки тысяч получили тяжелые ранения, около 14 тысяч погибли. Когда я пришел к власти, война находилась в патовом положении, практически каждый день гибло все больше и больше людей.

Но все это сегодня звучит вероятно как древняя история, потому что в марте, я был вынужден столкнуться с еще большим кризисом, хотя с ним столкнулись лидеры всех стран мира: коронавирусная пандемия. В Украине выявлено более 19 тысяч случаев заражения COVID-19 и, к несчастью, почти 600 из них стали летальными. Мы были вынуждены пересмотреть наше бюджетное планирование с тем, чтобы справиться с глобальным экономическим кризисом.

Но не все так плохо и печально. Есть то, что дает мне надежду несмотря на все эти кризисы, то, что остается неизменным: международное сотрудничество. Оно являлось и продолжает являться движением вперед.

Неважно сколько вертится разных мнений, слухов и теорий вокруг телефонного разговора с моим американским коллегой, и несмотря на то, что эта противоречивая ситуация привела к процедуре импичмента мистера Трампа, Украина остается надежным партнером и другом Соединенных Штатов. Мы получили военную помощь, необходимую нам для обеспечения независимости нашей страны. Нас поддерживают как демократы, так и республиканцы. а также простые люди на всей территории Соединенных Штатов. (Одно светлое пятно во всей этой истории: уверен, что теперь гораздо больше американцев и западных европейцев могут найти Украину на карте мира!)

Если говорить о войне на востоке Украины, моя администрация понимает, что дипломатия и диалог являются единственным выбором. Я сразу сделал своим приоритетом возобновление переговоров между лидерами Германии, Франции, Украины и России по установлению мира. Мы перезапустили диалог с Россией, что позволило вернуть три корабля и 24 украинских моряков, захваченных годом ранее; произведено частичное разведение сил на Донбассе; обмен заключенными позволил 131 украинцу вернуться домой. Но война в Украине по-прежнему угрожает безопасности и стабильности в Европе, и нам нужна дальнейшая помощь наших союзников, чтобы закончить эту войну.

Конечно, я признаю, что пандемия нарушила буквально все. Социальное дистанцирование идет рука об руку с политическим дистанцированием. Кризис заставил многие страны сфокусироваться прежде всего на своих внутренних проблемах. Это понятно, но границы не остановят транснациональный кризис, мы не должны упускать из виду огромный позитивный потенциал международного сотрудничества.

Украина не преуспевающая страна, но мы решили сделать все, что в наших силах, чтобы помочь нуждающимся. Украинские инженеры сконструировали и построили самый большой в мире грузовой самолет, который доставил медицинское оборудование и прочие грузы из Китая в Польшу, Францию, Германию и другие страны Европейского Союза. В начале апреля мы отправили часть наших врачей в Италию. Они помогали там лечить больных, и их работа позволила нам узнать больше о том, как распространяется болезнь, мы учитываем их опыт, разрабатывая свои карантинные меры, и спасаем жизни здесь, в нашей стране.

И нам оказывают помощь многие страны: США и ЕС предоставляют миллионы долларов и евро в виде финансовой поддержки в борьбе против коронавируса; Турция и Объединенные Арабские Эмираты прислали нам гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования и защитных средств. Мы ожидаем обещанную помощь со стороны Международного валютного фонда и других организаций, чтобы стабилизировать экономику после завершения пандемии.

Путь к выздоровлению долгий. Война на Донбассе еще не закончена. Но, оглядываясь на мой первый год в президентском офисе и думая о втором годе, я испытываю надежду. Вместе мы сможем сделать наш мир — и Украину — лучше".

Ранее «ФАКТЫ» публиковали отрывки из статьи американского журнала Time о Владимире Зеленском. Престижное издание поместило портрет президента Украины на свою обложку в декабре 2019 года.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ»

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