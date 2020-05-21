Начальник отделения банка в Киеве украла у клиентов миллион гривен

Происшествия

В Киеве будут судить начальницу отделения банка, обманом заполучившую миллион гривен со счетов вкладчиков. Женщине уже объявили о подозрении.

Как сообщает прокуратура Киева, общая сумма похищенного может в итоге оказаться больше на порядок. Сейчас следствие выясняет судьбу еще девяти миллионов гривен, к которым имела доступ начальница отделения.

По данным следствия, от действий аферистки пострадали 19 человек, доверивших свои деньги банку. Схема по хищению средств была крайне незамысловатой. Сообщники из числа сотрудников банка по чужому логину и паролю входили в автоматизированную систему и проводили фиктивное снятие денег с карточных счетов. Выведенные средства поступали начальнице отделения, и та распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

Предприимчивая банкир сейчас под следствием по статье о присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК Украины). Что касается других участников сговора, то следователи пока не решили, по какой статье квалифицировать преступные действия.

Напомним, ранее СБУ раскрыла преступную группировку, которая, подключаясь к клиент-банку, вывела более 20 миллионов гривен. А в Одесской области вычислили сотрудницу банка, которая тайно сняла с чужих счетов свыше 300 тысяч гривен, перечислила деньги на личный счет, после чего уволилась.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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