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Зеленский назначил представителя Украины в процессах против России в международных судах
Президент Владимир Зеленский назначил представителя Украины в международных судах по искам против России. Эту работу возьмет на себя заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Енин, как нынешний замглавы МИД и бывший заместитель генпрокурора, уполномочен представлять Украину на процессах о российской агрессии на Донбассе и об аннексии Крыма в Международном суде ООН. Еще одно дело против России слушается Морским трибуналом ООН и касается действий РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года: захвата украинских судов и моряков и нарушения конвенции ООН по морскому праву.
Заместителем Енина на посту представителя в судах станет посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
Напомним, иск в Гаагу против России Украина подала в январе 2017 года. Украина обвиняет РФ в нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции против дискриминации (эпизод касается ущемления крымских татар в аннексированном Крыму). Международный суд ООН, несмотря на российское сопротивление, признал, что он полномочен рассматривать такие иски, а потому дело будет изучено.
Фото eugene. enin/Facebook104
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