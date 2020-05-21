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Украина

Украина решила бойкотировать конференцию Совбеза ООН по Крыму

22:14 21 мая 2020
бойкот
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Украина будет бойкотировать организованную в Совете безопасности ООН конференцию по Крыму. Причина в том, что собирает конференцию российская делегация. Россияне собираются подключать к дискуссии по видеосвязи представителей оккупационной администрации полуострова, лояльные к РФ общественные организации, а также представителей российских медиа, вещающих в Крыму.

«Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе», — заявила в эфире Радио Крым. Реалии спикер украинского МИДа Екатерина Зеленко.

По словам представительницы МИД, Россия на международных площадках пытается вещать свою пропаганду о ситуации в оккупированном Крыму. Прояснить истинное положение дел могли бы независимые наблюдатели, но их оккупанты в Крым не пускают.

«Нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а с теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове», — считает спикер МИД.

Напомним, ранее украинские дипломаты в ООН напомнили о тех крымчанах, которые преследуются Россией по сфабрикованным обвинениям.

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