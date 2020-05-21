- 22:47 США выходят из Договора по открытому небу: в ООН заявили об угрозе гонки вооружений
- 22:16 С 22 мая в Киеве центры админуслуг возобновят прием граждан, но есть условие
- 22:14 Украина решила бойкотировать конференцию Совбеза ООН по Крыму
- 21:42 Минздрав обнародовал план выхода Украины из карантина и нарвался на резкую критику в сети
- 21:28 Наелся металлических предметов: открылись неожиданные обстоятельства смерти ребенка под Одессой
- 21:21 День ангела Николая: душевные поздравления и красивые открытки
- 21:03 Зеленский поручил Кабмину за три месяца разработать закон об амнистии капиталов
- 20:51 В КГГА уточнили, когда в Киеве могут возобновить работу сельхозярмарки
- 20:32 Американка создала портреты легенд НБА из игральных костей
- 20:26 Стало известно о судьбе "застрявших" в Украине детей от суррогатных матерей
- 19:54 Дженнифер Энистон понравился украинский блокбастер за один доллар
- 19:37 День Николая Теплого: традиции и запреты праздника
Украина решила бойкотировать конференцию Совбеза ООН по Крыму
Украина будет бойкотировать организованную в Совете безопасности ООН конференцию по Крыму. Причина в том, что собирает конференцию российская делегация. Россияне собираются подключать к дискуссии по видеосвязи представителей оккупационной администрации полуострова, лояльные к РФ общественные организации, а также представителей российских медиа, вещающих в Крыму.
«Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе», — заявила в эфире Радио Крым. Реалии спикер украинского МИДа Екатерина Зеленко.
По словам представительницы МИД, Россия на международных площадках пытается вещать свою пропаганду о ситуации в оккупированном Крыму. Прояснить истинное положение дел могли бы независимые наблюдатели, но их оккупанты в Крым не пускают.
«Нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а с теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове», — считает спикер МИД.
Напомним, ранее украинские дипломаты в ООН напомнили о тех крымчанах, которые преследуются Россией по сфабрикованным обвинениям.144
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?