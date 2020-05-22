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Умер известный украинский политик Анатолий Матвиенко
В ночь на пятницу, 22 мая, умер украинский политик, экс-губернатор Винницкой области, народный депутат Украины нескольких созывов Анатолий Матвиенко, которому недавно исполнилось 67 лет.
«Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили куличи в церкви на Аскольдовой могиле», — написал на своей страничке в социальных сетях народный депутат Украины Николай Княжицкий.
В одном из эксклюзивных интервью «ФАКТАМ» Анатолий Матвиенко говорил, что доживет до 99 лет и умрет за несколько недель до 100-летнего юбилея.487
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