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«Динамо» — «Рух»: онлайн-видеотрансляция матча
В пятницу, 22 мая, киевское «Динамо», сыгравшее последний матч в УПЛ еще 15 марта, проведет первый товарищеский поединок после возобновления тренировок. Соперником подопечных Алексея Михайличенко в спарринге без зрителей на столичной арене имени Валерия Лобановского станет лидер первой лиги «Рух» из Львова.
Прямую видеотрансляцию встречи «Динамо» — «Рух», которую проведет YouTube-канал столичного клуба, смотрите на сайте «ФАКТОВ» в 14:00 в этой новости.
Напомним, что за девять туров до финиша киевское «Динамо» занимает в УПЛ третье место, имея одинаковое количество очков с «Зарей» и отставая на 13 пунктов от «Шахтера».
Кстати, именно с чемпионом страны «бело-синие» сыграют в первом после возобновления состязаний туре. Планируется, что матч «Шахтер» — «Динамо» состоится 6 июня (а не 30 мая, как планировалось раньше) на столичном «Олимпийском».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Динамо» Анатолий Коньков в 70 лет станет отцом.
Фото ФК «Динамо»28
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