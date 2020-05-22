Футболист «Шахтера» сломал ногу на тренировке

Спорт

Защитник донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Валерий Бондарь, ставший в прошлом году чемпионом мира среди футболистов до 20 лет, получил серьезную травму на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

Врачи диагностировали у 21-летнего игрока перелом левой лодыжки большеберцовой кости. По прогнозам медиков, восстановление футболиста займет до трех месяцев.

Отметим, что в этом сезоне Валерий Бондарь провел за «Шахтер» в УПЛ 10 матчей, забив один мяч.

Ранее «ФАКТЬІ» сообщали, что принадлежащий «Шахтеру» защитник Эдуард Соболь стал чемпионом Бельгии в составе «Брюгге».

Фото ФК «Шахтер»

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