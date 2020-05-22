"Умолял пощадить": источник рассказал, как удалось выжить участнику кровавой бойни на Житомирщине

Происшествия

Правоохранители выясняют обстоятельства кровавой бойни, которая произошла 22 мая, примерно в час ночи, на берегу озера в поселке Новоселица на Житомирщине. Один из сотрудников полиции анонимно рассказал «ФАКТАМ» некоторые подробности трагедии.

«Убитые и убийца дружили около десяти лет»

— Есть много разных версий, — говорит источник в полиции. — Но я скажу, что именно на данный момент нам удалось установить. Действительно, накануне — 21 мая — был арестован начальник Попельнянского райотдела полиции Житомирской области. И некая связь между этим арестом и расстрелом на берегу озера семерых человек могла просматриваться. Арендатор, устроивший бойню, — именно тот самый человек, который и «сдал» начальника полиции сотрудникам ГБР. Это уже известный факт. Установлено, что начальник полиции хотел обложить «данью» арендатора и требовал у него по 10 тысяч гривен в месяц в обмен на то, что он не будет мешать ему фактически, владеть озером и разводить в нем рыбу. Однако арендатор не хотел платить «дань» и тайно написал заявление в ГБР. Потом пришел на встречу с подполковником полиции и передал тому 5 тысяч гривен. Полицейский тут же был арестован. Именно поэтому появилась версия, что к арендатору приехали атошники, чтобы отомстить за подполковника полиции.

Была еще одна версия: к арендатору нагрянули рэкетиры, захотевшие «отжать» озеро. Действительно, эти люди, которые вроде бы приехали порыбачить, привезли с собой много боевого оружия, в том числе автомат Калашникова.

Но следствие пока не подтверждает ни одну, ни другую версию. Если группа участников АТО явилась мстить арендатору, сдавшему полицейского, то почему не сделала это сразу? Они приехали на озеро в пять утра 21 мая. Но вместо того, чтобы наказать арендатора, рыбачили и пили с ним до часу ночи. Это нелогично.

Также могу пока опровергнуть версию о рэкете. И убитые, и убийца были давно знакомы, около десяти лет. Эта компания киевлян уже не в первый раз приезжала на озеро к «дяде Толе» ловить рыбу.

«Обиделся, что обозвали кацапом»

— Так из-за чего произошла эта драма? Почему арендатор Анатолий решил взяться за ружье?

— Мы можем пока опираться только на показания самого Анатолия и единственного выжившего из гостей. Сам арендатор говорит, что его обидели. Назвали кацапом. А у него прозвище Толик Русский. Давно приехал из России, работал на тракторе. Так вот, якобы события развивались так. Уже за полночь на берегу остались только трое — сам Анатолий и двое его гостей. Остальные шестеро киевлян отправились спать в сарай, который был там же, на берегу озера.

В какой-то момент, скорее всего, из-за выпитого спиртного, а его там было немало, начался спор. Один из атошников сказал Анатолию: «Ты кацап, потому и сам на Донбасс воевать не поехал, и сына своего спрятал от мобилизации». Вот тут Анатолий и схватился за охотничье ружье. Он был охотником и стрелял хорошо.

— В СМИ была информация о том, что стрелять начали именно гости и Анатолий был ранен в руку, а уже только после этого он открыл огонь на поражение…

— Не могу пока сказать обо всем. Тайна следствия. Есть такая информация — арендатор застрелил на берегу обоих гостей, а потом пошел в сарай — убивать остальных. Кто-то проснулся и схватился за автомат, но арендатор успел выстрелить первым. Так по очереди он застрелил еще нескольких рыбаков, которые так и не проснулись. Оставался еще один мужчина. Арендатор направил на него ружье и приготовился совершить последний выстрел, но тот начал молить о пощаде. Его слова: «Отпусти! Не стреляй. У меня не будет претензий. Я не военный».

— Не военный? Что это означает?

— Все остальные гости Анатолия были участниками боевых действий. Они находились в отпуске после ротации. А тот, кто выжил, не атошник. Этот мужчина работает в НАУ — в авиационном университете в Киеве. Арендатор пожалел его и отпустил. Выживший мужчина убежал через лес. По дороге он позвонил своему коллеге по НАУ — преподавателю. И тот вызвал полицию.

— Что в Новоселице говорят об Анатолии? Какой у него характер?

— Он вспыльчивый. Но вот если сказать про озеро, то вроде бы оно является его собственностью, приватизировано. Жил он почти все время в вагончике на берегу. Однако местные рыбаки на Анатолия не обижались. Он не брал деньги за ловлю рыбы в озере. Кстати, Анатолий привлекался к ответственности за неправильное хранение оружия.

Семья у него вполне благополучная. Супруга Анатолия работает в сельраде деловодом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как на Житомирщине браконьер расстрелял лодку с егерями.

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