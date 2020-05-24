Виталий Кличко вспомнил, как столкнулся с «дедовщиной» в армии (фото)

Спорт

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко, сам себя подстригший на карантине, вспомнил, как столкнулся с «дедовщиной» во время службы с 1989 по 1991 год в Умани в части военно-воздушных сил Советского Союза.

«Нам только выдали военную форму, как один «дед» командирским тоном приказал носить воду. Габаритами «дед» был в два раза меньше, чем я. Ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию. А он такой же, как и я, — рядовой.

Ответ «деду» категорически не понравился, но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой.

Вышла бы знатная драка, но дежурный по части развел нас в разные стороны. Ночь у меня была напряженная. Не исключал, что «деды» пожелают расправиться со строптивым салагой. Напряжение спало только на следующий день.

Утром на построении объявили, что среди новичков есть чемпион страны — Виталий Кличко. После него дед сам подошел, протянул руку и примиряющим тоном пробубнил: «Что ж ты мне об этом раньше не сказал?» Инцидент был исчерпан, больше меня никто не заставлял носить воду", — цитирует Виталия Кличко mixsport.pro.

Виталий Кличко (второй слева в первом ряду) во время службы в армии

Кстати, Кличко также рассказал, что детские и юношеские годы он провел в военных городках. Когда ему исполнилось 13 лет, отец начал брать сына на полигон, где тот научился стрелять из автомата и пистолета. У мэра Киева есть звание майора запаса Сухопутных войск.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три боя с участием Виталия и Владимира Кличко попали в 50 лучших поединков в истории бокса.

Фото УНИАН, klitschko.brothers.com

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