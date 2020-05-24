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Незадолго до трагедии вел сложные переговоры: выяснились детали гибели нардепа Давиденко
Загадочная гибель депутата Валерия Давиденко может оказаться доведением до самоубийства. Эта версия выглядит наиболее вероятной из тех трех, над которыми работает следствие. В сценарий с доведением до суицида хорошо укладываются сведения о том, что незадолго до трагедии депутат вел сложные переговоры, а за день до смерти у парламентария состоялась важная встреча.
О предварительных выводах следствия сообщил «Апостроф», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Там полагают, что депутат мог столкнуться с давлением или с угрозами семье.
«За день до смерти у него (Давиденко) была какая-то важная встреча, после которой он отключил телефон и дальше оставался без связи. Вообще телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили», — приводит «Апостроф» слова собеседника из правоохранительных органов.
Кроме версии с доведением до самоубийства, полиция проверяет еще и возможность суицида по невыясненным причинам, а также убийства, замаскированного под сведение счетов с жизнью.
Полиция уже изучила записи камер наблюдения в офисе депутата. «Можно видеть, как он ходит по офису, заходит в санузел и оттуда больше не выходит. Далее появляется уборщица, которая и вызвала правоохранителей», — отметил источник.
Напомним, депутата Давиденко нашли мертвым вечером 23 мая. 47-летний парламентарий скончался вследствие огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом был обнаружен пистолет — наградной Glock. Первоначальная версия о самоубийстве проверяется, но уже известно, что депутат активно делился в Facebook своими планами на будущее.
Фото Валерій Давиденко/Facebook355
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