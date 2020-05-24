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Украина

Вспышка коронавируса в психбольнице на Волыни: персоналу рекомендовали две недели оставаться на работе

21:32 24 мая 2020
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На Волыни в психиатрической больнице в поселке Олыка никак не могут обуздать вспышку коронавирусной инфекции. Было решено, что в ближайшие 14 дней персонал не сможет покинуть территорию больницы, учреждение переходит на закрытый режим.

Больнице в Олыке предстоит взять анализы у пациентов и персонала и проверить всех с помощью точных ПЦР-тестов. Нехватку медработников планируется восполнить за счет других подразделений той же больницы. Персоналу будет организован транспорт до поселка Олыка.

В Киверцевском районе, куда входит больница в Олыке и сам поселок, зарегистрирован 121 случай заражения COVID-19. В больнице, по последним данным, заболели 32 человека, включая пациентов и медработников.

Напомним, из 20 тыс. случаев заражения COVID-19 по Украине на Волынскую область приходится лишь 3% инцидентов.

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