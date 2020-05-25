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Появились новые данные о мужчине, устроившем кровавую бойню на Житомирщине
Расследование массового убийства на озерах в Житомирской области продолжается. Подозреваемый в убийстве семи человек 58-летний Анатолий З. до 20 июля останется под стражей. О дальнейших следственных действиях рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
Как сообщил Укринформ, за время, пока подследственный будет под арестом, планируется провести судебно-психиатрическую экспертизу мужчины и определить его вменяемость и осудность.
Напомним, ночью 22 мая на берегу водоема возле села Новоселица Житомирской области были убиты семеро мужчин — ветераны Операции объединенных сил, трое военнослужащих Нацгвардии и волонтеры.
Задержан подозреваемый в преступлении — арендатор пруда. Все жертвы были знакомыми бизнесмена, а некоторые — давними приятелями. Мужчину арестовали без права выйти под залог.
«ФАКТЫ» проверили разные версии причин кровавой бойни на Житомирщине. Источник «ФАКТОВ» в полиции говорит, что может найтись определенная связь между стрельбой на берегу озера и арестом днем ранее в том же месте начальника Попельнянского райотдела полиции Житомирской области.
Фото zhzh.info1024
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