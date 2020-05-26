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Жилетки и остроконечные воротники: названы главные тренды лета (фото)
Эксперты в мире моды говорят, что летний сезон 2020 года не станет революционным. Многие из любимых вещей, ждавших своей очереди еще с прошлого лета, смело могут вновь влиться в ваш гардероб. В него лишь стоит внести еще несколько «штрихов», которые добавят актуальности и будут соответствовать модным трендам.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский режиссер и фэшн-эксперт Светлана Лищинская назвала самые модные ткани, цвета и фасоны летнего сезона.
— Светлана, есть вещь, которая просто обязана быть в нашем летнем гардеробе?
— Конечно! И это белая футболка. Да-да, простая, белоснежная тенниска, желательно из хлопка. Это универсальная вещь, которая подходит под все случаи — ее можно надеть с джинсами, костюмом и строгой юбкой. Всегда образ будет свежим и стильным. Кстати, что касается джинсов, то они тоже неотъемлемая часть летнего гардероба. Сейчас в моде высокая талия и прямой крой штанин. Между прочим, эта форма очень стройнит и прячет все «нюансы» фигуры.
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— Костюм будет актуален и летом?
— Причем он будет на пике моды. В отличие от других сезонов, летом вместо брюк стоит выбирать шорты-бермуды, которые немного прикрывают колени — такие модели есть у Живанши. Что касается расцветки, то для наступающего лета я бы выбрала теплые, пастельные оттенки — голубой, персиковый, песочный. И, конечно, белый!
— А цветочные принты?
— Они будут лучше смотреться на платьях и юбках. В моде романтика и стиль хиппи 60-х годов. Актуальны платья в мелкий цветочек на запах, с рюшами и оборками. Чтобы дополнить образ, можно подобрать в тон наряду вязаную короткую кофту на пуговицах, которая придется как нельзя кстати прохладными вечерами. Тем же, кто более раскован в выборе нарядов, советую присмотреться к геометрическим рисункам. Но надо помнить, что они должны быть достаточно объемными, крупными, яркими — такой «привет» из семидесятых годов.
— Что еще говорит о цикличности моды в летнем сезоне?
— Заостренные отложные воротники. Как в клипах у солистов легендарной группы ABBA. Такие воротнички, выложенные на лацканы пиджаков, носили наши родители в семидесятые годы. Кстати, возвращаются в моду и футболки-поло. Многие дизайнеры предложили варианты платьев-поло — очень удобный выбор для лета.
Возвращаются в моду и жилетки. Их можно носить с костюмами и просто под джинсы. По-прежнему в тренде тотальный образ из денима. При этом совершенно не обязательно, чтобы его цвет или фактура совпадали. Брюки из темной джинсы, а рубашка — из светлой — и вот вам самый модный образ лета.
— Какой обувью его стоит дополнить?
— В моде босоножки на платформе и длинных шнурках — по типу римских сандалий. Для самых смелых модниц — легкие платья под сапоги с высоким голенищем. Ну и, безусловно, никто не отменял кроссовки — это просто очень удобно. Вообще, последние годы дизайнеры все больше стремятся к тому, чтобы адаптировать свои самые смелые идеи под образ современного человека, которому должно быть в одежде в первую очередь комфортно!
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