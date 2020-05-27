Под Херсоном ночью подожгли прокуратуру (фото)

Происшествия

Около 5 утра 27 мая пожарная команда погасила пожар, вспыхнувший на первом этаже Каховской прокуратуры в Херсонской области. Пожар возник от «коктейля Молотова», который неизвестный поджигатель бросил в окно, разбив стекло. Ранее в Херсоне двое поджигателей бросили бутылку с горючей смесью под стены синагоги.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции Херсонской области, по сигналу пожарных к зданию Каховской прокуратуры выехала следственно-оперативная группа и руководство областного главка полиции.

При осмотре места происшествия обнаружили бутылку с остатками горючей жидкости. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Херсонской области Анастасия Весиловская сообщила, что по факту случившегося уголовное производство открыто по ст. 347 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Масштаб нанесенного ущерба устанавливают — сгорела мебель и компьютерная техника.

Всех, кто что-нибудь знает о поджигателях, просят позвонить в полицию по телефону 102. Анонимность гарантируется.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция задержала поджигателей синагоги в Херсоне. Стали известны интересные подробности поимки нацистов, которые пытались устроить поджог в ночь на 20 апреля — в годовщину рождения Гитлера.

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