Политика

"Ноги будто ватные": едва не потерявший сознание Москаль рассказал, что с ним произошло

Геннадий Москаль, переживший резкое ухудшение самочувствия, выступая в телеэфире, сейчас уже вернулся из больницы домой. Политик подтвердил версии, что недомогание связано с перепадами давления.

Журналист Виталий Глагола описал в Telegram впечатления после общения с Москалем.

«У меня обычно повышенное давление, а сейчас из-за перепадов температуры давление резко упало. У меня в таких случаях и ноги как ватные, хожу, как пьяный. Эти дни что-то ужасное с погодой делается. Меняется трижды в день, а я метеозависимый очень», — приводит журналист слова политика.

Напомним, инцидент с Москалем в студии телеканала NewsOne случился уже ближе к концу эфира. Гостю за кулисами оказали первую помощь медики, а потом в студию были вызваны врачи «скорой».

Напомним, ранее врач-невролог рассказал «ФАКТАМ», что стоит делать метеочувствительным людям, когда наблюдаются «погодные качели» с перепадами температуры, влажности и давления.

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