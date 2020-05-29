Происшествия

Перерезано горло и поломаны пальцы: под Одессой жестоко расправились с супружеской парой

В четверг, 28 мая, в селе Шабо Белгород-Днестровского района — известном винодельческом центре на юге Одесской области — обнаружили убитыми супружескую пару. Прямо в доме, где они проживали, на окраине селения. Оба с перерезанным горлом… (Ранее сообщалось о загадочном убийстве во Львове, где были найдены мертвыми пожилые супруги.)

По словам местных жителей, 46-летний мужчина и 37-летняя женщина проживали в гражданском браке, общих детей у них не было.

«Они были неконфликтные, непьющие. Отношения ни с кем не выясняли. Жили, не роскошествуя, занимались каким-то своим бизнесом, который связан с поездками на морских скутерах», — говорят односельчане.

В полиции факт данного ЧП подтвердили, однако никаких комментариев не дают.

«Обстоятельства преступления устанавливаются. Проводится досудебное расследование по статье „Умышленное убийство“ УК Украины» , — сказали в полиции.

Как стало известно «ФАКТАМ», у обоих погибших имеются огнестрельные ранения и колото-резаные раны туловища. У женщины также переломаны пальцы на руке.

По данным местных журналистов, погибшие — Сергей и Татьяна — долгое время занимались прокатом водных мотоциклов на побережье известного черноморского курорта Затока, что располагается неподалеку от Шабо.

Говорят, что в ночь убийства соседи якобы слышали несколько хлопков, но не придали этому значения. Также имеются сведения о том, что первым злоумышленники застрелили из пистолета системы Макаров хозяина дома, а затем его жену.

Накануне погибшая рассказывала знакомым, что их (ее и мужа) постоянно преследует какое-то авто.

По предварительным данным, мотивом преступления вряд ли является ограбление: из жилища убитых не пропали ни ценные вещи, ни золотые изделия, ни деньги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае во Львовской области. Там агрессивный мужчина ночью через окно проник в дом соседа — местного дьякона и убил его, а жену священнослужителя жестоко избил.

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