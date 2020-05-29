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Происшествия

К стрельбе в Броварах может быть причастен экс-нардеп Продивус, — СМИ

17:27 29 мая 2020
Место стрельбы в Броварах
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Стрельба в Броварах была вызвана конфликтом между перевозчиками и неизвестными лицами, сообщает ИА «Украинские национальные новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что в городе Бровары утром 29 мая произошла стрельба — десятки молодых людей примерно в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток.

Так, на днях появилась информация, что рядом с остановками маршрутных такси в Броварах находятся неизвестные лица, а сегодня, между этими лицами и местными перевозчиками произошел конфликт, который перерос в стрельбу.

СМИ предполагает, что, возможно, речь идет о перераспределении влияния в сфере пассажирских перевозок.

Сейчас сообщается как минимум о 21 задержанном мужчине из Винницы, Киева и Волынской области. У них изъято охотничье и травматическое оружие.

По данным источника УНН, сейчас проверяется возможная причастность к конфликту структур, подконтрольных спортсмену и бизнесмену, экс-нардепу Владимиру Продивусу: «С ним связаны различные бизнес-структуры в Броварах и Винницкой области. Он является председателем совета директоров „Премьер-Финанс“, основные предприятия которой расположены в Винницкой области».

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