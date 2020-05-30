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Заработал миллионы на своих торговых марках: Зеленский показал доходы за прошлый год
Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе. Согласно документу, в 2019 году доходы семьи Зеленских составили 28 млн 602 тыс 468 гривен. Зарплаты президента и его супруги в этой сумме составляют незначительный процент (заработная плата Зеленского — это 22,5 тыс. гривен в месяц или 208 787 грн за неполный 2019 год). Гораздо большие доходы президентской чете принесли роялти от торговых марок и выручка от продажи и сдачи в аренду имущества.
В 2019 году за 4,4 млн гривен была продана недвижимость Елены Зеленской в центре Киева по ул. Большой Васильковской. Также семья Зеленских получила 246 тыс. гривен от продажи своей доли в 12 украинских компаниях. Корпоративные права, как ранее сообщалось, от Зеленского перешли Сергею Шефиру и его брату Борису.
От использования торговых марок «Вечерний квартал» и «Рассмеши комика» Зеленский получил роялти в сумме 5 миллионов 48 тысяч гривен.
3,2 миллиона гривен семья Зеленских получила за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.
Что касается ценных бумаг, то в 2019 году семья президента купила облигации внутреннего государственного займа на 5,2 млн гривен и 5,1 млн гривен получила при погашении облигаций.
В декларацию не внесены расходы на поездку в Оман в январе 2020 года. Зеленский настаивает, что поездку оплатила жена Елена, а потому такие траты не декларируются.
Зеленский в декларации подтвердил, что избавился от акций компании Green Family LTD. Доля Зеленского перешла автору «Студии Квартал-95» Андрею Яковлеву. Также Зеленский заявил, что избавился от четырех зарегистрированных в России торговых марок и корпоративных прав в компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.
Напомним, ранее свои доходы и имущество задекларировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Политик и его семья владеют особняком под Киевом, несколькими квартирами, земельными участками и элитным автопарком.
Фото president.gov.ua52
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