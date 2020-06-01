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Происшествия

В Николаеве ночью бросили «коктейль Молотова» в офис адвоката (видео)

9:12 1 июня 2020
«Коктейль Молотова»
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 1 июня, в Николаеве попытались сжечь офис адвоката. Ранее в Каховке подожгли прокуратуру.

Как сообщают «Новости N», злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в офис николаевского адвоката Владимира Тимошина.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину в темной одежде, который бросил в дверь офиса бутылку с зажигательной смесью и убежал. При этом бутылка с «коктейлем Молотова» отскочила от двери и отлетела на газон у офиса.

Видео с места происшествия:

Ранее сообщалось, что в Киеве подожгли Александровскую клиническую больницу. Сотрудникам удалось быстро эвакуировать пациентов из отделения реанимации в другой корпус и вызвать пожарную службу. Сотрудники ГСЧС оперативно приехали на вызов и ликвидировали очаг возгорания.

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