1 июня 2020

Это было ровно 75 лет назад. Вторая Мировая война уже подходила к концу. Войска союзников начали штурм Берлина. И в это время в Америке кому-то из руководителей администрации президента Трумэна пришла в голову идея поддержать дух солдат-победителей яркими плакатами с изображёнными на них симпатичными девушками — работницами авиационного завода. Найти таких красавиц было поручено известному фотографу Дэвиду Коноверу.

Первой отобранной им для съёмок моделью стала 19-летняя шатенка Норма Джин Догерти, занимавшаяся проверкой качества покраски самолётов. Плакаты с изображением юной красотки мигом разлетелись по всему миру, украсив военные казармы и корабельные кубрики американских военнослужащих. Коновер сказал девушке, что её ждёт прекрасная судьба обожаемой всеми знаменитости. И он не ошибся!

Норма Джин начала участвовать в качестве фотомодели во множестве съёмок, получая по 5 долларов в час. И уже через несколько лет умудрилась подписать свой первый контракт с киностудией «Коламбиа Пикчерс». В контракте она указала своё новое имя, которому вскоре суждено было стать всемирно известным, — Мэрилин Монро.

Первый раз Норма Джин выскочила замуж в 16 лет. Ей хотелось, наконец-то, вырваться из-под постоянной опеки чужих людей, с двухнедельного возраста передававших её из рук в руки. 11 раз девочку брали в приёмные семьи и 11 раз опекуны отказывались от неё из-за её несносного характера. Правда, и первый брак продлился у Нормы совсем недолго. Уже через год она рассталась с мужем, сбежавшим от неё в дальнее плавание. Зато успехи платиновой блондинки Мэрилин Монро в кино становились всё более и более заметными для всех.

После выхода фильмов «Ниагара» и «Джентльмены предпочитают блондинок» за ней прочно укрепился статус звезды и секс-символа. Правда, и на съёмках она продолжала оставаться несносной — забывала тексты, вечно опаздывала, да ещё и умудрялась конфликтовать буквально со всеми вокруг. Знаменитый Тони Кёртис, по сценарию фильма «В джазе только девушки» игравший влюблённого в Мерилин Монро музыканта, говорил: «Целовать Мэрилин — всё равно, что целовать Гитлера». Другой известный актёр Кларк Гейбл после фильма «Неприкаянные» заявил: «Монро довела меня до сердечного приступа». И как в воду глядел — через несколько дней после этого с ним случился инфаркт миокарда, завершившийся уходом из жизни.

Своего второго мужа (кстати, звезду американского бейсбола) Мэрилин называла своей единственной настоящей любовью. Он тоже страстно её любил и столь же страстно ревновал ко всем — и к президенту Кеннеди, и к фотографам, снимавшим легендарную сцену, когда поток воздуха из канализационного люка поднимает юбку актрисы… Ко всем. Он любил её до конца своих дней. Он сдержал обещание, данное ей перед их разводом, и после её смерти букеты алых роз появлялись в её склепе на протяжении 20 лет — три раза в неделю! И последними его словами в жизни были: «Наконец-то, я снова увижу мою Мэрилин…»

Жизнь знаменитой актрисы оборвалась в ночь на 5 августа 1962 года в городке Брентвуд, штат Калифорния. Причиной смерти назвали недопустимую дозу снотворного. Ей было всего 36 лет. Многие считали её недалёкой блондинкой. Но это было далеко не так. Она была умна и очень начитанна. Её выражения цитируют до сих пор. Как, например, это: «Только то, что однажды вы потерпели неудачу, ещё не означает, что вы будете терпеть неудачу во всём…»

Сегодняшним именинникам, родившимся в один день с Мэрилин Монро, позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.