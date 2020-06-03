Черногория официально объявила о победе над коронавирусом

Мир

В Черногории 2 июня объявили о победе над коронавирусом. Было заявлено, что балканской стране удалось справиться с эпидемией заболевания.

«В Черногории объявляет конец эпидемии COVID-19. Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан. Спасибо за ваше доверие!» — говорится в обращении правительства страны.

О преодолении эпидемии Черногория заявила после того, как в стране 28 дней не фиксировались новые случаи заражения. С начала вспышки коронавирусной инфекцией заболели 324 человека, девять умерли. Первый случай заражения был зафиксирован 17 марта, с 5 мая кривая заболеваемости вышла на плато.

Некоторые карантинные меры все еще остаются в силе. Так, с 1 июня Черногория открыла границы для иностранцев, но свободно ездить по стране могут лишь те граждане, в чьих странах показатель заболеваемости опустился ниже 25 случаев на 100 тыс. жителей. То есть границы открылись для 26 стран, в основном европейских. Всем остальным после прибытия в Черногорию необходимо пройти 14-дневный карантин.

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