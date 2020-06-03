Умер знаменитый президент, руководивший футбольным клубом 46 лет (фото)

Спорт

Бывший президент французского «Осера» Жан-Клод Амель, руководивший клубом целых 46 лет (в 1963—2009 годах), скончался, не дожив месяц до 91-летия, сообщила его семья.

За годы его правления (Амель пришел в «Осер» в семилетнем возрасте и прошел путь от игрока до президента) скромный даже по местным меркам клуб выиграл во Франции пять трофеев — чемпионат страны (в 1996 году) и четырежды национальный Кубок (в 1994-м, 1996-м, 2003-и и 2005 годах), а также завоевал Кубок Интертото (в 1997-м). Кроме того, «Осер» при Амеле в 1993 году сенсационно пробился в полуфинал Кубка УЕФА, в 1997-м — в четвертьфинал Кубка чемпионов. А ведь население Осера — менее 40 тысяч человек.

В это трудно поверить, но более 40 лет команду при Амеле возглавлял один и тот же тренер — прославленный и ныне здравствующий Ги Ру, который в период с 1964 по 2005 год взял паузу в тренерской карьере лишь в сезоне-2000/2001.

Жан-Клод Амель и Ги Ру после триумфа «Осера» в Кубке Франции в 2005 году

В годы правления Амеля в «Осере» играли такие знаменитые футболисты, как Эрик Кантона, Базиль Боли, Джибриль Сиссе, Тарибо Уэст и другие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший президент «Реала» Лоренцо Санс скончался от COVID-19.

Фото ФК «Осер»

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