- 11:58 Отбойник разрезал водителя пополам: на трассе Киев — Чоп произошла страшная авария
- 11:58 Беременная Alyosha намекнула на двойню
- 11:55 Бродвейский мюзикл для людей с проблемами слуха
- 11:48 На Львовщине за сутки коронавирус выявили у 96 человек: названы причины антирекорда
- 11:40 Под Киевом засекли сразу три фуры с львовским мусором
- 11:40 Невеста Виктора Павлика рассказала о нем то, о чем никто даже не подозревал
- 11:35 "Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка
- 11:34 В Украине появилась новая монета номиналом 10 гривен: как она выглядит
- 11:23 Протесты в США: полицейские растрогали митингующих, встав перед ними на колени
- 11:17 Умер знаменитый президент, руководивший футбольным клубом 46 лет
- 11:10 Муж спал в квартире: шокирующие детали гибели выпавшей из окна юристки в Харькове
- 11:04 Дом Гитлера превратят в полицейский участок
Умер знаменитый президент, руководивший футбольным клубом 46 лет (фото)
Бывший президент французского «Осера» Жан-Клод Амель, руководивший клубом целых 46 лет (в 1963—2009 годах), скончался, не дожив месяц до 91-летия, сообщила его семья.
За годы его правления (Амель пришел в «Осер» в семилетнем возрасте и прошел путь от игрока до президента) скромный даже по местным меркам клуб выиграл во Франции пять трофеев — чемпионат страны (в 1996 году) и четырежды национальный Кубок (в 1994-м, 1996-м, 2003-и и 2005 годах), а также завоевал Кубок Интертото (в 1997-м). Кроме того, «Осер» при Амеле в 1993 году сенсационно пробился в полуфинал Кубка УЕФА, в 1997-м — в четвертьфинал Кубка чемпионов. А ведь население Осера — менее 40 тысяч человек.
В это трудно поверить, но более 40 лет команду при Амеле возглавлял один и тот же тренер — прославленный и ныне здравствующий Ги Ру, который в период с 1964 по 2005 год взял паузу в тренерской карьере лишь в сезоне-2000/2001.
Жан-Клод Амель и Ги Ру после триумфа «Осера» в Кубке Франции в 2005 году
В годы правления Амеля в «Осере» играли такие знаменитые футболисты, как Эрик Кантона, Базиль Боли, Джибриль Сиссе, Тарибо Уэст и другие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший президент «Реала» Лоренцо Санс скончался от COVID-19.
Фото ФК «Осер»185
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка (видео)
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».