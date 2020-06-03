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Под Киевом засекли сразу три фуры с львовским мусором (фото)
Львовский мусор снова кочует по Украине и на этот раз обнаружился за пятьсот километров от границ родной области. Три фуры с бытовыми отходами собирались разгрузиться на мусорном полигоне под Киевом — возле села Великие Ерчики Сквирского района.
Полицию вызвали неравнодушные жители села, заметившие подозрительные фуры. При проверке ни документов, ни разрешений у водителей не оказалось. Пока грузовики помещены на штрафплощадку, кузов опечатан. В дальнейшем на транспортные средства могут наложить арест.
Полиция Сквирского района возьмет под круглосуточную охрану мусорный полигон. На подъездных путях к свалке появятся полицейские посты.
Напомним, горсовет Львова договорился о том, что бытовые отходы могут вывозиться в Киевскую область в район Тетиева. Однако прокуратура выяснила, что так далеко мусор не везли, и часть отходов сгрузили на нелегальной свалке в Жидачевском районе Львовской области.74
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