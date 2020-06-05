Теневые схемы аренды земли лишают бюджет страны 10–12 млрд грн

Деньги

Детенизация производства сельскохозяйственной продукции принесет местным бюджетам 10−12 млрд грн. Об этом идет речь в статье «Конец теневым схемам в АПК»: что означает введение минимального налога для аграриев.

Авторы статьи отмечают, что отмена налоговых льгот в 2015 году привела к существенному росту налоговой нагрузки в АПК. При этом объемов прямой бюджетной поддержки оказалось недостаточно. Как следствие, выросли стимулы для теневого производства сельскохозяйственной продукции.

«Так, при посевных площадях около 28 млн га, только 19,6 млн га находится в официальной аренде. Таким образом, значительная часть из оставшихся 8,4 млн га находится в теневом обороте. Это приводит к потерям в первую очередь местных бюджетов в объеме до 10−12 млрд грн и неконкурентоспособности легальных товаропроизводителей», — говорится в статье.

Решить проблему «теневой» аренды сельхозземель можно — все аграрные ассоциации уже давно говорят о необходимости установления минимальной налоговой нагрузки на гектар с/х земли, что автоматически заставит всех участников рынка платить налоги. Соответствующий законопроект № 3131 уже подан на рассмотрение Верховной Рады.

Основная суть закона — введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли — порядка 1 400 — 1 500 грн/га.

Как отмечают авторы статьи, это позволит создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения и обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями.

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