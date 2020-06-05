- 10:39 Под Радой требуют отставки Авакова
- 10:32 Отчет Авакова и информационная война с Россией: онлайн-трансляция заседания Рады 5 июня
- 10:16 В Минфине считают, что Украина уже прошла экономический кризис
- 10:14 Отвечает за накопленные обиды: в Украине рассказали, как и зачем Лукашенко троллит Путина
- 10:05 «Динамо» — «Александрия»: где смотреть онлайн матч 25-го тура чемпионата Украины
- 10:04 Теневые схемы аренды земли лишают бюджет страны 10–12 млрд грн
- 09:59 В Украине задержали банду полицейских: в чем их подозревают
- 09:55 Умер основатель культовой британской рок-группы The Sweet
- 09:54 Предполагаемый любовник Ани Лорак переболел коронавирусом
- 09:48 Двое в бункере: в сети показали смешную карикатуру с Путиным и Трампом
- 09:40 Принц Уильям предложил принцу Гарри вернуться в Британию, опасаясь за его безопасность
- 09:37 В Донецке коммунальщики развешивают флаги России: что происходит
Теневые схемы аренды земли лишают бюджет страны 10–12 млрд грн
Детенизация производства сельскохозяйственной продукции принесет местным бюджетам 10−12 млрд грн. Об этом идет речь в статье «Конец теневым схемам в АПК»: что означает введение минимального налога для аграриев.
Авторы статьи отмечают, что отмена налоговых льгот в 2015 году привела к существенному росту налоговой нагрузки в АПК. При этом объемов прямой бюджетной поддержки оказалось недостаточно. Как следствие, выросли стимулы для теневого производства сельскохозяйственной продукции.
«Так, при посевных площадях около 28 млн га, только 19,6 млн га находится в официальной аренде. Таким образом, значительная часть из оставшихся 8,4 млн га находится в теневом обороте. Это приводит к потерям в первую очередь местных бюджетов в объеме до 10−12 млрд грн и неконкурентоспособности легальных товаропроизводителей», — говорится в статье.
Решить проблему «теневой» аренды сельхозземель можно — все аграрные ассоциации уже давно говорят о необходимости установления минимальной налоговой нагрузки на гектар с/х земли, что автоматически заставит всех участников рынка платить налоги. Соответствующий законопроект № 3131 уже подан на рассмотрение Верховной Рады.
Основная суть закона — введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли — порядка 1 400 — 1 500 грн/га.
Как отмечают авторы статьи, это позволит создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения и обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями.43
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...