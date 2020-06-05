Происшествия

Украина приготовилась к возможному вторжению России со стороны Крыма: сделано важное заявление

Украина усилила охрану критически важных объектов на админгранице с Крымом, помня о возможности вторжения российских сил. Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев. О возможных атаках россиян ради доступа к Северо-Крымскому каналу ранее предупреждал президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард.

По словам Наева, к возможным операциям вторжения Украина подготовилась заранее и обезопасила Северо-Крымский канал. «Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. Мы все эти объекты усилили — и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры», — приводит заявление Наева Укринформ.

К охране канала привлечены не только военные, но и СБУ, Национальная гвардия, полиция и разведподразделения.

Напомним, по прогнозам, спровоцировать вторжение российских сил может засушливое лето и исчерпание запасов пресной воды в Крыму. Некоторые водохранилища на территории полуострова уже почти полностью пересохли. Критическим периодом станет июль-август 2020 года.

Фото dpsuKherson/Facebook

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