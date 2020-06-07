Шевченко сделал заявление о дальнейшей судьбе в сборной Украины

Спорт

Главный тренер сборной Украины по футболу 43-летний Андрей Шевченко заявил, что в ближайшее время не покинет национальную команду, которая под его началом выиграла группу Лиги наций и завоевала путевку на Евро-2020, получив 4 млн долларов премиальных от УАФ.

«Я могу заверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело — Евро-2021», — сказал Андрей Шевченко в интервью телепрограмме «Профутбол».

Напомним, что действующий контракт экс-футболиста «Динамо», «Милана» и «Челси» с УАФ истекает в июле этого года, однако из-за переноса чемпионата Европы на 2021 год соглашение с тренером будет продлено.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко назвал самый страшный момент в своей карьере.

Фото dynamo.kiev.ua

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