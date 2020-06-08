Три алабая загрызли женщину: под Одессой вынесли приговор хозяину псов-убийц

Происшествия

Овидиопольский районный суд Одесской области вынес приговор хозяину трех алабаев, которые набросились на пенсионерку в марте 2018 года в селе Санжейка.

Напомним, по словам очевидцев, три огромных пса вырвались из вольера и набросились на женщину во дворе соседнего дома, за которым она присматривала по просьбе хозяев. Выскочившую им навстречу собаку владельца этого дома разъяренные псы попросту разорвали. А женщине чудом удалось вырваться. В течение полутора часов после этого она пряталась от псов и пыталась дозвониться до хозяина дома. Когда тот приехал, алабаи напали и на него, но он отделался незначительными травмами.

71-летнюю израненную женщину госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Ее поместили в отдельный бокс. Медики делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

«Случай очень тяжелый, нижние конечности все в сдавленных ранах. Я с таким случаем еще не встречалась в своей практике. Оперировать пока нельзя. Прогнозы очень плохие…» — комментировала главврач больницы.

Увы, пациентка скончалась. В результате множественных травм образовались тромбы в сосудах, были множественные массивные кровоизлияния в сочетании с несвертываемостью крови.

Сначала полиция открыла уголовное производство по ст. «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. После смертельного исхода дело переквалифицировали — на «Убийство по неосторожности».

Позже стало известно, что накануне эти же алабаи набросились на другого местного жителя, но, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

Овидиопольский райсуд приговор хозяина собак к 4 годам, назначив трехлетний испытательный срок (согласно ст. 75 УК Украины, это максимальный испытательный срок). В судебном вердикте также указано, что осужденный обязан возместить родственникам погибшей моральный ущерб в размере 250 тысяч гривен (родственники оценили его в миллион).

Подсудимый свою вину признал, о чем заявил в ходе заседания. Тем не менее счел необходимым подчеркнуть, что он не согласен с суммой ущерба. Он оценил ущерб (иными словами, жизнь погибшей) в 50 тысяч гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о недавнем инциденте в Ровенской области. Водитель машины отказался выполнять требования полицейских предъявить документы, вместо этого он направился к своему знакомому, который спустил на правоохранителей алабая. Собака набросилась на сержанта полиции, но тот выстрелом ранил пса.

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