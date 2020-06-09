Умер легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» (фото)

Спорт

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Тони Данн, блиставший на футбольном поле с такими звездами, как Джордж Бест и Бобби Чарльтон, скончался в возрасте 78 лет.

Ирландец Данн перешел из «Шелбурна» в команду Мэтта Басби в 1960 году, спустя два года после того, как самолет с «МЮ» разбился в аэропорту Мюнхена. В составе «красных дьяволов» левый защитник побеждал в чемпионате Англии в 1965 и 1967 годах, а в 1963-м выиграл Кубок страны. Данн был одним из тех, кто в 1968 году в финале Кубка европейских чемпионов на «Уэмбли» разгромил «Бенфику со знаменитым Эусебиу в составе (4:1), выиграв для Англии первый в истории еврокубковый трофей.

В 1968 году Данн выиграл с «МЮ» на знаменитом «Уэмбли» Кубок европейских чемпионов

За время выступлений в футболке «Манчестер Юнайтед» (1960−1973 годы) Тони Данн провел 535 матчей (два гола). За всю историю знаменитого клуба большим числом поединков за клуб могут похвастаться лишь семеро — Райан Гиггз, Бобби Чарлтон, Билл Фоулкс, Пол Скоулз, Гари Невилл, Уэйн Руни и Алекс Степни.

Тони Данн с легендарными одноклубниками Джорджем Бестом и Бобби Чарльтоном

Помимо «Шелбурна» и «МЮ», футболист выступал также за «Болтон» и «Детройт Экспресс». В его активе 33 матча за сборную Ирландии.

По окончании карьеры Тони Данн работал тренером и до последних дней играл в свой любимый гольф. У Данна остались жена Энн, а также дети Трейси, Лотарингия и Энтони.

Тони Данну было 78 лет

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Ливерпуля» Майкл Робинсон скончался в 61 год.

Фото Getty Images

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